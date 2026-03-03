Slušaj vest

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Skoplju da Alijansa nije direktno uključena u dešavanja na Bliskom istoku, ali da će braniti svaki deo teritorije zemalja članica.

"Naši vojni komandanti rade na tome svakodnevno i imaju pristup od 360 stepeni, uzimajući u obzir svaku pretnju", rekao je Rute na zajednčkoj konferenciji za novinare sa predsednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom.

Na pitanje da li postoji jedinstvo u NATO o razvoju događaja, Rute je napomenuo da je ovo kampanja koju vode SAD i Izrael, ali da mnogi saveznici pružaju podršku, što, kako je rekao, nije deo kampanje, već više logistika.

Prema njegivm rečim, NATO nije uključen, ali prati sve šta se dešava.

"Iran ima kapacitet da koristi rakete, što je opasnost ne samo za region Bliskog istoka, već i za nas u Evropi. Znamo da je Iran izvoznik haosa i da to čini decenijama kroz terorističke napade i pokušaje atentata. Mogu vam reći iz sopstvenog iskustva da su mnogi ljudi u opasnosti od iranskog režima. I ovde govorim o režimu, a ne o narodu", rekao je Rute, a prenela agencija MIA.