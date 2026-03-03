Slušaj vest

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Skoplju da Alijansa nije direktno uključena u dešavanja na Bliskom istoku, ali da će braniti svaki deo teritorije zemalja članica.

"Naši vojni komandanti rade na tome svakodnevno i imaju pristup od 360 stepeni, uzimajući u obzir svaku pretnju", rekao je Rute na zajednčkoj konferenciji za novinare sa predsednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom.

Na pitanje da li postoji jedinstvo u NATO o razvoju događaja, Rute je napomenuo da je ovo kampanja koju vode SAD i Izrael, ali da mnogi saveznici pružaju podršku, što, kako je rekao, nije deo kampanje, već više logistika.

Donald Tramp i Mark Rute Foto: YURI GRIPAS / POOL/ABACA POOL

Prema njegivm rečim, NATO nije uključen, ali prati sve šta se dešava.

"Iran ima kapacitet da koristi rakete, što je opasnost ne samo za region Bliskog istoka, već i za nas u Evropi. Znamo da je Iran izvoznik haosa i da to čini decenijama kroz terorističke napade i pokušaje atentata. Mogu vam reći iz sopstvenog iskustva da su mnogi ljudi u opasnosti od iranskog režima. I ovde govorim o režimu, a ne o narodu", rekao je Rute, a prenela agencija MIA.

(Kurir.rs/Beta)

