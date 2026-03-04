Slušaj vest

Izrael je poslao još vojnika na jug Libana i naredio evakuaciju više od 80 sela.

Militantna grupa Hezbolah, koju podržava Iran, saopštila je da je spremna za otvoreni rat, čime je eskalirala već napetu situaciju u regionu.Hezbolah je juče ispalio rakete i dronove prema severu Izraela, a ta zemlja je uzvratila vazdušnim napadima u kojima su ubijene 52 osobe u Libanu, uključujući jednog palestinskog militanta i obaveštajnog zvaničnika Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta.

Više od 150 osoba je povređeno, a desetine hiljada ljudi je raseljeno.

1/3 Vidi galeriju Posledice novih izraelskih napada na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu Foto: Hussein Malla/AP

Hezbolah je jutros saopštio da je ispalio dve serije raketa prema severu Izraela, dok su izraelski vazdušni napadi tokom noći oštetili zgradu televizijskih i radio stanica te militantne organizacije.

Južna predgrađa Bejruta pogođena su tokom popodneva, a napadi su se dogodili bez upozorenja. Izraelska vojska je kasnije saopštila da je ciljala zvaničnike Hezbolaha.