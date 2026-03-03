Slušaj vest

Ukrajinski ogranak naftovoda Družba, koji snabdeva ruskom naftom Mađarsku i Slovačku, teško je oštećen u požaru nakon ruskog napada, rekao je u utorak ukrajinskoj novinskoj agenciji Interfaks ukrajinski ministar energetike Denis Šmihal.

„Većina unutrašnje opreme cevovoda, razni senzori i drugi pribor unutar cevovoda oštećeni su zbog temperaturnih uslova“, rekao je Šmihal, prema agenciji.

Isporuke nafte kroz cevovod kojim prvenstveno upravlja Rusija obustavljene su od 27. januara nakon, kako Kijev tvrdi, ruskog napada na benzinske pumpe u zapadnoj Ukrajini, što je dovelo do spora unutar Evropske unije i blokade Mađarske novih sankcija protiv Rusije.

Mađarska blokirala zajam Evropske unije Kijevu

Mađarska je optužila Ukrajinu za mešanje u aprilske parlamentarne izbore i blokirala je zajam Evropske unije Kijevu od 90 milijardi evra.

„Ova šteta (na cevovodu Družba) nije vidljiva spolja“, rekao je Šmihal ukrajinskom Interfaksu, dodajući da će troškovi i vreme potrebno za popravku biti izračunati kada se proveri kvar.