Zgrada u kojoj se sastaju iranski zvaničnici koji će odlučiti o novom vrhovnom vođi zemlje uništena je u vazdušnim napadima, prenose iranske državne novinske agencije.

Skupština stručnjaka, koja ima zgrade i u Teheranu i južno od prestonice u gradu Komu, sastoji se od članova koji pomažu u odlučivanju o tome ko će preuzeti tu ulogu nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u subotu.

Zgrada skupštine u Komu sravnjena je sa zemljom u vazdušnom napadu, navode izveštaji. Svedoci su takođe rekli novinskoj agenciji Rojters da je pogođeno područje u blizini skupštine.

Skaj njuz je potvrdio autentičnost ovog snimka nastalog nakon napada.

Ne zna se ko je sve bio unutra.

