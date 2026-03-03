Slušaj vest

Napad više dronova na ambasadu SAD u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, „urušio“ je deo krova glavne kancelarijske zgrade i kontaminirao unutrašnjost dimom, navodi se u internom upozorenju Stejt departmenta koje je dobio Vašington post.

„Kancelarija je i dalje kontaminirana dimom i deo njenog krova se urušio“, navodi se u upozorenju, naglašavajući da je sumnjivi iranski napad dronom u ponedeljak naneo veću štetu nego što sugerisali početni izveštaji.

U poruci se navodi da je ambasada pretrpela „strukturnu štetu“ i da osoblje „nastavlja da se sklanja u sklonište“.

U ponedeljak je Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo da je napad dva drona na ambasadu SAD rezultirao „ograničenim požarom i manjom materijalnom štetom na zgradi“.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sumnjivi iranski napad usledio je nakon odluke predsednika Donalda Trampa da pokrene masovni napad na Iran uz pomoć Izraela, uključujući i atentat na vrhovnog vođu zemlje.

Iran je od tada uzvratio američkim bazama u regionu, kao i američkim arapskim i izraelskim saveznicima.

Stejt department evakuiše nepotrebno osoblje i poziva građane SAD da napuste više od desetak zemalja na Bliskom istoku.



(Kurir.rs/Vašingtonpost)

