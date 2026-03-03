Slušaj vest

Tri dana nakon prvih američkih i izraelskih udara na Iran, sukob se proširio na ceo Bliski istok. Iranski osvetnički napadi dronovima i raketama pogodili su mete u više zemalja, a Evropa i svet sa nelagodom posmatraju da li se lančana reakcija može preliti van regiona.

Sukob je dostigao i Kipar

Napad na britansku vojnu bazu Akrotiri na Kipru ima posebnu političku i bezbednosnu težinu. Zvaničnici veruju da su bespilotne letelice lansirane iz Libana, odnosno da je britansku bazu napala militantna šiitska grupa Hezbolah, koju podržava Iran.

Za razliku od zemalja regiona koje su već godinama deo nestabilnog bezbednosnog okruženja, Kipar je članica Evropske unije, kojoj trenutno i predsedava. Time je sukob prvi put fizički dostigao evropski prostor, što ga čini drugačijim od ostalih napada u regionu.

Izraelski ambasador u Nemačkoj Ron Prosor optužio je Iran da želi da uvuče Evropu u rat na Bliskom istoku. „Kipar je deo Evrope i stoga postoji odgovornost da se brani Kipar“, rekao je Prosor.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je za BBC News da Evropa „apsolutno podržava“ američke poteze u Iranu. Naglasio je da Iran predstavlja „pretnju“ Evropi, Izraelu i široj regiji, te dodao da Evropa „zaista pojačava angažman“ nakon operacija sprovedenih tokom vikenda u Iranu.

Međutim, ekonomski i politički efekti tek su jedan sloj krize. Mnogo ozbiljnije pitanje za evropske vlade jeste bezbednosna dimenzija sukoba i mogućnost da se destabilizacija Bliskog istoka prelije u evropski bezbednosni prostor.

Iran je danas uputio oštro upozorenje evropskim zemljama da se ne uključuju u rat, poručivši da će se svaki takav potez smatrati „činom rata“. Ovo upozorenje dolazi nakon što je više zemalja najavilo moguće „odbrambene akcije“ kao odgovor na iranske raketne sposobnosti, piše Euronews.

Grčka, Nemačka i Francuska obećale su pomoć Kipru u jačanju odbrane. Grčka i Francuska poslale su mornaričke fregate, a Atina je dodatno doprinela i borbenim avionima F-16. Iranski ambasador u Španiji Reza Zabib upozorio je da će njegova zemlja „napasti bilo koju američku bazu u Evropi ako bude potrebno“. Poručio je da je Iran „zemlja sposobna da reaguje“.

Foto: Printskrin

Iran nema domet do zapadne Evrope, ali...

Iran nema operativne interkontinentalne balističke projektile koji bi mu omogućili napad na zapadnu Evropu. Njegov arsenal dometa seže do 2000 kilometara, koliko može da dostigne Sajjil, iranska najdalekometnija balistička raketa u operativnoj upotrebi. Kako navodi Međunarodni institut za strateške studije, britanski bezbednosni think tank specijalizovan za odbranu, sličan maksimalni domet imaju i iranski napadački dronovi tipa Shahed.

Domet od 2000 kilometara dovoljan je za pogađanje ciljeva poput Atine ili Moskve, ali nije dovoljan da bi Iran mogao da dostigne teritoriju srednje i zapadne Evrope.

...Evropa i na druge načine može biti uvučena u rat

Postoje i drugi načini na koje bi Evropa mogla biti uvučena u rat, ne samo kroz direktne napade na sopstvenu teritoriju. Associated Press već piše da američko-izraelski rat protiv Irana i uzvratni udari Teherana širom Bliskog istoka brzo uvlače Evropu u sukob.

To uključuje zaštitu vojnih baza i osoblja u regionu, organizaciju evakuacija evropskih građana, kao i jačanje bezbednosne saradnje unutar NATO-a. I bez formalne objave rata, takve aktivnosti znače da Evropa sve više prelazi iz pozicije posmatrača u poziciju aktera bezbednosne krize.

Treba naglasiti i mogućnost pretnje novog migracionog talasa. Agencija EU za azil na Malti navodi da bi „čak i delimična destabilizacija“ mogla generisati izbegličke pokrete neviđenih razmera, prenosi EU Observer.

„Raseljavanje samo 10 odsto iranskog stanovništva bilo bi jednako veliko kao i najveći priliv izbeglica poslednjih decenija“, navodi se.

Iako Iran nema operativne projektile koji bi mogli da dostignu zapadnu Evropu, bezbednosne službe upozoravaju na rastuću opasnost od asimetričnog ratovanja kroz masovne hakerske napade na bankarski sistem i kritičnu infrastrukturu, kao i aktivaciju terorističkih ćelija na tlu EU.

U nastavku sledi spisak zemalja koje su u dometu iranskih raketa:

Dubai

Kipar

Egipat

Turska

Izrael

Liban

Siriјa

Irak

Turkmenistan

Saudiјska Arabiјa

Јemen

Oman

Avganistan

Tadžikistan

Uzbekistan

Kirgistan

Gruziјa

Pakistan

Rusiјa

Kazahstan

Јordan

UAE

Kuvaјt

Bahrein

Katar

Ukraјina