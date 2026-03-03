Slušaj vest

S druge strane, američki predsednik Donald Tramp ističe da su američke zalihe municije srednjeg i višeg stepena ogromne, što omogućava dugotrajno vođenje sukoba.

Tramp takođe naglašava da Iran već pokazuje spremnost za pregovore, ali da je, prema njegovoj proceni, za to sada prekasno. Iranska strana, međutim, poručuje da su spremni za dalje napade, uključujući i potencijalno gađanje američkih baza u Evropskoj uniji, i da žele da zadaju istorijski udarac.

Do kada je moguće voditi rat međusobnim vazdušnim udarima, za Kurir televiziju, govorili su Marko Anđelković Slijepčević, advokat, Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku i Petar Ivić, Pupin Inicijativa.

- Već tri decenije se spekuliše o mogućem američkom napadu na Iran, jer SAD imaju jasno definisanu spoljnu politiku i unapred propisanu agendu o tome koje države mogu biti mete njihovih akcija - rekao je Slijepčević.

Marko Anđelković Slijepčević, advokat Foto: Kurir Televizija

Između dobra i zla u međunarodnim odnosima

Dodao je da potezi država često balansiraju između zakonitosti i interesa, a moralna ocena nije jednostavna.

- Problem nastaje kada pokušavamo da procenimo moralnu dimenziju: ne možemo jednostavno reći da li je neko “dobar” ili “zao”. Ono što možemo razmatrati je da li je neka država ili njen lider kršio međunarodno pravo i izvršio ozbiljne međunarodne zločine ili agresiju. Unutar svake države postoji borba između dobra i zla, slično kao i unutar svakog čoveka. Te struje dobra i zla deluju i u Iranu i u Americi. Prema tome, neki od poteza američke strane mogu se posmatrati kao direktno suprotni međunarodnim rezolucijama, čime se postavlja pitanje njihove zakonitosti i odgovornosti - objasnio je.

Geopolitika iznad moralnog prava

Ivić se nadovezao:

- Ne bih uopšte dovodio u pitanje moralnu dihotomiju između dobra i zla - geopolitika se, pre svega, vodi nacionalnim interesom. Međunarodno pravo, naravno, ima pozitivne ciljeve i aspiracije, ali već dugo se nalazi u krizi i u svetskoj javnosti se nedovoljno govori o njegovoj primeni iz ugla humanitarnog prava; fokus je uglavnom na čistoj geopolitici - naveo je Ivić.

Petar Ivić, Pupin Inicijativa Foto: Kurir Televizija

Američki nacionalni interes na Bliskom istoku

Prema rečima Ivića, SAD vide u rušenju iranskog režima i zaštiti Izraela ključ za očuvanje stabilnosti i svojih saveznika u regionu.

- Za Sjedinjene Države, njihov nacionalni interes uključuje srušavanje iranskog režima i zaštitu svog najvažnijeg saveznika na Bliskom istoku - Izraela. Iranski režim, koji se zasniva na verskom fundamentalizmu i ekstremnom islamu, predstavlja pretnju stabilnosti Bliskog istoka, gde su SAD bile prisutne još od kraja Drugog svetskog rata. Podrška Izraelu i zalivskim monarhijama - poput Saudijske Arabije, Kuvajta, Bahreina, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata - takođe je deo američkog nacionalnog interesa - kaže.

Manje države kao primer poštovanja međunarodnog prava

Kapor je objasnio da slovenačka, španska, irska, škotska i švajcarska politika pokazuje kako male nacije brane teritorijalni integritet i suverenitet u savremenom međunarodnom poretku.

- Ovih dana, u vezi sa događajima u Iranu, nekoliko evropskih država osudilo je situaciju. Reč je uglavnom o manjim državama po broju stanovnika, poput Slovenije, Španije, Irske, Škotske i Švajcarske, koje služe kao primer poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta manjih nacija, što je osnovni princip međunarodnog poretka uspostavljenog posle Drugog svetskog rata - rekao je Kapor.

Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku Foto: Kurir Televizija

Strah od odmazde velikih sila

Dodao je da jače države ponekad rizikuju agresiju, ali uzimaju u obzir reakciju Sjedinjenih Američkih Država, čija moć i dalje ostaje značajna.

- Jače države često rizikuju da izvrše agresiju po sopstvenoj interpretaciji, ali strahuju od odmazde velikih sila, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Nedavno je Donald Tramp reagovao na međunarodne odluke i prekinuo odnose sa državama koje nisu postupile po njegovim očekivanjima, uključujući pretnje Brazilu. To pokazuje da moć SAD i dalje postoji, naročito kroz Belu kuću, ali treba napomenuti da unutar samih SAD postoji snažna opozicija i različiti interesi. Trenutno, primarni izbori za Demokratsku stranku pokazuju da kandidati koji podržavaju Izrael imaju problem sa biračima, jer se ogromna većina glasača okrenula protiv politike Izraela - zaključio je.

