Benedeto Nito Santapaola umro je u 87. godini u bolnici San Paolo u Milanu. Prebačen je tamo iz zatvora Opera jer mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, a vio je jedan od najbrutalnijih vođa sicilijanske mafije Koza Nostra, navodi BBC.

Zbog svoje surovosti i veštine u likvidacijama, Santapaola je dobio nadimak Il cacciatore, što u prevodu znači "lovac".

Svoju moć je izgradio u gradu Kataniji tokom sedamdesetih godina prošlog veka. Tamo je stvorio klan koji je kontrolisao celu istočnu obalu Sicilije.

Postao je ključni saveznik Tota Rine i klana iz Korleonea. Osuđen je na više doživotnih robija zbog organizovanja najtežih zločina u istoriji Italije.

Glavna presuda za ubistvo Falkonea

Glavna presuda se odnosi na ubistvo sudije Đovanija Falkonea 1992. godine. On je bio jedan od onih koji su planirali aktiviranje 500 kilograma eksploziva pod putem kod mesta Kapači.

Tada su poginuli sudija Falkone, njegova supruga i tri policajca iz pratnje. Santapaola je takođe osuđen za planiranje ubistva drugog sudije, Paola Borselina.

Ubio i novinara 1984. godine

Naredio je i likvidaciju novinara Pipa Fave 1984. godine jer je pisao o njegovim poslovima. Uhapšen je 1993. godine na jednoj farmi na Siciliji nakon što se godinama krio.

Više od tri decenije proveo je pod specijalnim režimom izolacije koji se zove "41-bis". Ovaj režim podrazumeva da zatvorenik živi u ćeliji pod stalnim nadzorom, bez prava na razgovor sa drugim osuđenicima. Posete porodici su ograničene na jednom mesečno, isključivo kroz neprobojno staklo, a svaki telefonski poziv je strogo kontrolisan.