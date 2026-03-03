Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su prvi put uspešno upotrebile jeftini samoubilački dron "LUCAS" u borbi na teritoriji Irana. Ovaj sistem je u Pentagonu predstavljen pre samo osam meseci, što je rekordno kratko vreme za uvođenje novog oružja.

Dron proizvodi kompanija SpektreWorks iz Arizone, a zvanično je predstavljen u julu 2025. godine. Ministar odbrane Pit Hegset lično je promovisao ovaj projekat kao deo nove strategije masovnog naoružavanja.

Po uzoru na "Šahed"

"LUCAS" je direktan odgovor na iranske dronove "Šahed", na koje po spoljnom izgledu veoma podseća. Američka Centralna komanda potvrdila je da je ovaj model napravljen upravo po uzoru na iransku tehnologiju.

Brzo raspoređivanje ovog drona predstavlja odstupanje od starih procedura Pentagona koje su trajale godinama. Odluka o ubrzanju doneta je na osnovu iskustava iz rata u Ukrajini, gde su jeftini dronovi postali ključni.

Projekat se finansira iz milijardu dolara vrednog "Programa dominacije dronovima“. Ovaj program je deo šireg zakona pod nazivom „One Big Beautiful Bill Act“ iz 2025. godine.

Može da se lansira sa kamiona

"LUCAS" je dizajniran tako da se lako može prilagoditi različitim vrstama napada i komunikacionih sistema. Lansira se veoma jednostavno, direktno sa zemlje ili sa običnog kamiona.

Cena jednog drona je oko 35.000 dolara, što ga čini izuzetno pristupačnim za masovnu upotrebu. Poređenja radi, sofisticirani dron MQ-9 Riper košta i do 40 miliona dolara po komadu.