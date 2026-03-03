Slušaj vest

Španska vlada je odgovorila na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će "prekinuti svu trgovinu" sa Španijom, koju je nazvao "strašnim" saveznikom zbog navodne nesaradnje u vezi sa vojnim bazama.

U saopštenju, izvršna vlast je navela da ako Vašington želi da preispita trgovinske odnose, "moraće to da učini poštujući autonomiju privatnih kompanija, međunarodno pravo i bilateralne sporazume između Evropske unije i Sjedinjenih Država.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Shutterstock/MSCT Pics

Članica NATO-a

Vlada je takođe branila stav da je Španija "ključna članica NATO-a" koja ispunjava svoje obaveze i "značajno doprinosi" odbrani evropske teritorije.

- Mi smo takođe izvozna sila EU i pouzdan trgovinski partner za 195 zemalja sveta, uključujući Sjedinjene Države, sa kojima održavamo istorijski i obostrano koristan trgovinski odnos - rekli su.

Uprkos svemu, Madrid je naznačio da Španija ima neophodne resurse za ublažavanje mogućih udaraca, pomoć sektorima koji bi mogli biti pogođeni i diverzifikaciju lanaca snabdevanja. U svakom slučaju, volja vlade "jeste i uvek će biti da se zalaže za slobodnu trgovinu i ekonomsku saradnju između zemalja", sve uz "međusobno poštovanje" i "poštovanje međunarodnog prava".