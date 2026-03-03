ŠPANIJA ODGOVORILA TRAMPU NA PRETNJE! Američki predsednik besan na Madrid, preti prekidom trgovinskih odnosa, španska vlada jasna: "Poštujte međunarodno pravo"
Španska vlada je odgovorila na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će "prekinuti svu trgovinu" sa Španijom, koju je nazvao "strašnim" saveznikom zbog navodne nesaradnje u vezi sa vojnim bazama.
U saopštenju, izvršna vlast je navela da ako Vašington želi da preispita trgovinske odnose, "moraće to da učini poštujući autonomiju privatnih kompanija, međunarodno pravo i bilateralne sporazume između Evropske unije i Sjedinjenih Država.
Članica NATO-a
Vlada je takođe branila stav da je Španija "ključna članica NATO-a" koja ispunjava svoje obaveze i "značajno doprinosi" odbrani evropske teritorije.
- Mi smo takođe izvozna sila EU i pouzdan trgovinski partner za 195 zemalja sveta, uključujući Sjedinjene Države, sa kojima održavamo istorijski i obostrano koristan trgovinski odnos - rekli su.
Uprkos svemu, Madrid je naznačio da Španija ima neophodne resurse za ublažavanje mogućih udaraca, pomoć sektorima koji bi mogli biti pogođeni i diverzifikaciju lanaca snabdevanja. U svakom slučaju, volja vlade "jeste i uvek će biti da se zalaže za slobodnu trgovinu i ekonomsku saradnju između zemalja", sve uz "međusobno poštovanje" i "poštovanje međunarodnog prava".
Kurir.rs/RTVE, Indeks