Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je šeficu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da natera Ukrajinu da odblokira isporuku nafte. Orban tvrdi da Ukrajina krši Sporazum o pridruživanju sa EU jer onemogućava rad naftovoda "Družba".

Naveo je da ne postoje tehnički razlozi za blokadu i da se Mađarska neće predati „ucenama“ Volodimira Zelenskog. Prema njegovim rečima, prekid isporuke je isključivo politički potez usmeren na mešanje u predizbornu kampanju u Mađarskoj.

Orban je istakao da su Ukrajina i EK odbile predlog Mađarske i Slovačke da stručnjaci na terenu utvrde pravo stanje naftovoda. On smatra da redovni pravni putevi EU neće doneti brze rezultate, pa zahteva od Komisije direktan politički pritisak na Kijev.

Mađarski premijer je upozorio da neće podržati nijednu odluku EU koja ide u korist Ukrajine dok se snabdevanje naftom ne vrati u normalu. Poručio je da Mađarska odbija svako strano mešanje u svoje demokratske procese i energetsku bezbednost.