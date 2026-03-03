Slušaj vest

Donald Tramp, predsednik Amerike izjavio je u utorak da je naredio Američkoj međunarodnoj korporaciji za finansiranje razvoja (DFC) da obezbedi „osiguranje i garancije“ za brodove koji putuju kroz Persijski zaliv, sugerišući da bi američka mornarica pratila tankere kroz Ormuski moreuz ako je potrebno.

- Naredio sam Američkoj korporaciji za finansiranje razvoja (DFC) da obezbedi, po veoma razumnoj ceni, osiguranje od političkog rizika i garancije za finansijsku bezbednost cele pomorske trgovine, posebno energetike, koja putuje kroz Zaliv. Ovo će biti dostupno svim brodarskim linijama - napisao je Tramp na Truth Social-u.

Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

- Ako je potrebno, američka mornarica će početi da prati tankere kroz Ormuski moreuz, što je pre moguće. Bez obzira na sve, Sjedinjene Države će osigurati slobodan protok energije u svetu. Ekonomska i vojna moć Sjedinjenih Država je najveća na zemlji. Više akcija tek predstoji - dodao je.