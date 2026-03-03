Slušaj vest

U iranskom gradu Minab danas je sahranjeno 165 dece ubijenih u američko-izraelskom bombardovanju, saopštila je misija Irana pri Evropskoj uniji.

"Ove nevine devojčice se nikada više nasmejati, više se nikada neće igrati, nikada neće ostariti. Ko može da poveruje da je Trampu i Benjaminu Netanjahuu stalo do iranskih života", navodi se u postu iranske misije pri UN.

Najmanje 165 osoba, većinom devojčica uzrasta od 7 do 12 godina, ubijeno je u subotu u vazdušnim napadima na jug Irana.

Izraelska vojska je saopštila da nema saznanja o operacijama na tom konkretnom području. Američka vojska je poručila da istražuje ovaj "incident".

Kancelarija visokog komesara UN-a za ljudska prava pozvao je na hitnu istragu i ocenio da bi ovaj napad mogao biti ratni zločin.