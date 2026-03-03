Slušaj vest

Modžtaba Hamnei ima 56 godina i drugi je po starosti sin vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i večeras je izbran za novog vrhovnog vođu Irana.

Blumberg je ranije izvestio da Modžtaba upravlja investicionom imperijom, a izvori tvrde da ima pristup računima u Švajcarskoj i nekretninama u Britaniji vrednim preko 100 miliona dolara.

Na listi sankcija SAD od 2019.

Ovo bogatstvo održava uprkos američkim sankcijama koje su mu uvedene još 2019. godine. Modžtaba se uglavnom krije od očiju javnosti i nikada nije bio na zvaničnoj državnoj funkciji, ali se veruje da ima ogroman uticaj na iransku administraciju.

On održava izuzetno jake veze sa Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC), najmoćnijim vojnim telom u zemlji, kao i sa paravojnim snagama Basidž.

Smatralo se da je jedan od ključnih uslova za funkciju vrhovnog vođe da neko bude visoko rangirani sveštenik, ali Modžtaba ne spada u tu grupu.

Izvori Tajma navode da se i ubijeni Ali Hamnei protivio kandidaturi svog sina kako bi izbegao optužbe za uvođenje nasledne vlasti, jer bi se time, prema mišljenju mnogih Iranaca, obesmislila revolucija iz 1979. godine kojom je ukinut sistem dinastije.