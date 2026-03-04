BRITANSKI RAZARAČ SPREMAN, EVO KADA STIŽE NA KIPAR! Saudijci tvrde da su oborili sve iranske rakete, slike ukazuju da je POGOĐENA BAZA AMERIČKIH AVAKSA (FOTO)
Danas je peti dan rata Izraela i SAD protiv Irana.
Izrael je pokrenuo nove napade na mete u Iranu i zapretio odmazdom ukoliko Teheran bude uzvratio nakon što je Modžtaba Hamnei, sin ajatolaha ubijenog na početku rata u subotu, izabran za novog vrhovnog vođu.
Britanski razarač spreman da krene na Kipar
Britanski bojni brod "HMS Dragon" usidren je jutros u luci Portsmut uoči raspoređivanja na Kipar.
Skaj njuz podseća da je premijer Kir Starmer juče objavio da će Velika Britanija poslati razarač tipa 45 i helikoptere naoružane za borbu protiv dronova kako bi pojačala odbranu u regionu nakon što je Iran u ponedeljak ponovo napao dronovima bazu Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) Akrotiri na Kipru.
Ovaj tip ratnog broda jedini u arsenalu britanske Kraljevske mornarice ima kapacitete za obaranje balističkih raketa.
Biće potrebno pet do sedam dana da "HMS Dragon" doplovi do Kipra.
Sirene se oglasile i širom Jordana
Ekstremistička organizacija u Iraku koju podržava Iran saopštila je da je ispalila dronove prema Jordanu.
Jordanska televizija je javila da su se sirene oglasile širom zemlje.
Libanske vlasti: U izraelskim napadima na gradove oko Bejruta najmanje šest mrtvih
Libanski državni mediji javili su da su najmanje četiri osobe poginule u izraelskom napadu koji je pogodio stambeni kompleks u gradu Balbeku.
Ministarstvo zdravlja te zemlje saopštilo je da je u izraelskim napadima na gradove u blizini Bejruta poginulo najmanje šest ljudi.
Izraelske snage gađale su gradove Aramun i Sadijat, južno od međunarodnog aerodroma u Bejrutu.
Eksplozije i u Teheranu i u Jerusalimu
Više eksplozija odjeknulo je jutros u Teheranu i okolini, javila je iranska državna televizija.
Izraelska vojska je saopštila da je presrela iranske rakete, ali i da su se eksplozije čule oko Jerusalima.
Večeras oproštaj Iranaca od ubijenog ajatolaha, nasledio ga sin
Iranci će se večeras oprostiti od ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija na ceremoniji u 22 časa (19.30 sati u Srbiji) na molitvenom mestu Imama Homeinija u Teheranu, javili su državni mediji.
Za naslednika Hamneija i novog vrhovnog vođu Irana izabran je njegov sin Modžtaba.
Revolucionarna garda: Izveden 17. talas operacije "Iskreno obećanje 4" lansiranjem 40 raketa
Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je lansirala više od 40 raketa na američke i izraelske ciljeve petog dana rata na Bliskom istoku.
- Pre nekoliko sati, sproveden je 17. talas operacije "Iskreno obećanje 4" lansiranjem 40 raketa vazduhoplovnih snaga Islamske revolucionarne garde, prema američkim i cionističkim ciljevima - navodi se u saopštenju pročitanom na državnoj televiziji, bez navođenja dodatnih detalja, prenosi Gardijan.
Saudijci kažu da su oborili dve krstareće rakete i devet dronova, pogođena baza u kojoj su američki Avaksi?
Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je vojska te zemlje presrela dve krstareće rakete južno od prestonice Rijada, javljaju Rojters i AFP.
Odvojeno od toga, zvanična saudijska novinska agencija izvestila je da je presretnuto devet dronova.
Saudijski zvaničnici nisu rekli odakle su rakete i dronovi lansirani.
Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije za koje se tvrdi da prikazuju uništenu zgradu vojne baze "Princ Sultan" koju je navodno pogodila iranska raketa, kao i snimak obaranja drona Šahid.
CNN je ranije objavio da se u ovoj bazi nalaze letelice američke vojske, konkretno nekoliko aviona "Boing E-3 Sentri", poznatiji kao Avaksi, koji su od ključne važnosti za upozoravanje komandanata trupa SAD na nadolazak neprijateljskih snaga ili raketa.
Navodi se da ovi avioni takođe pomažu komunikaciju između raznih američkih jedinica na frontu.
Izraelska vojska: Civili da se evakuišu odmah iz južnog Bejruta, sledi novi napad
Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su hitno upozorenje civilima u delovima južnog Bejruta da se evakuišu, jer nastavljaju da ciljaju zgrade za koje kažu da su povezane sa Hezbolahom, ekstremističkom organizacijom koja ima podršku Irana.
Avičaj Adrai, portparol IDF za arapsko govorno područje, poručio je da oni koji žive u oblasti Haret Hreik treba da se evakuišu "odmah".
HRANA: Skoro 1.100 mrtvih u Iranu, veliki broj ubijene dece mlađe od deset godina
Američka Novinska agencija aktivista za ljudska prava (HRANA) saopštila je da je od 28. februara u Iranu ubijeno 1.097 civila.
- Od toga 181 je bilo dete mlađe od deset godina. Broj ranjenih civila dostigao je 5.402, uključujući 100 dece - navodi agencija, prenosi BBC.
Navodi se da je samo u poslednja 24 sata bilo najmanje 104 napada.
- Pogođene su vojne baze, medicinski centri i stambena područja - navodi HRANA i dodaje da se proveravaju još stotine prijavljenih smrtnih slučajeva.
Rezime četvrtog dana rata
Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.