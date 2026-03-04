Svi događaji
9:05

Britanski razarač spreman da krene na Kipar

Britanski bojni brod "HMS Dragon" usidren je jutros u luci Portsmut uoči raspoređivanja na Kipar.

Skaj njuz podseća da je premijer Kir Starmer juče objavio da će Velika Britanija poslati razarač tipa 45 i helikoptere naoružane za borbu protiv dronova kako bi pojačala odbranu u regionu nakon što je Iran u ponedeljak ponovo napao dronovima bazu Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) Akrotiri na Kipru.

Britanski razarač "HMS Dragon" Foto: Neil Watkin / Alamy / Profimedia, Steve Parsons, PA Images / Alamy / Profimedia, Graham Prentice / Alamy / Profimedia

Ovaj tip ratnog broda jedini u arsenalu britanske Kraljevske mornarice ima kapacitete za obaranje balističkih raketa.

Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Biće potrebno pet do sedam dana da "HMS Dragon" doplovi do Kipra.

8:23

Sirene se oglasile i širom Jordana

Ekstremistička organizacija u Iraku koju podržava Iran saopštila je da je ispalila dronove prema Jordanu.

Jordanska televizija je javila da su se sirene oglasile širom zemlje.

8:20

Libanske vlasti: U izraelskim napadima na gradove oko Bejruta najmanje šest mrtvih 

Libanski državni mediji javili su da su najmanje četiri osobe poginule u izraelskom napadu koji je pogodio stambeni kompleks u gradu Balbeku.

Ministarstvo zdravlja te zemlje saopštilo je da je u izraelskim napadima na gradove u blizini Bejruta poginulo najmanje šest ljudi.

Izraelske snage gađale su gradove Aramun i Sadijat, južno od međunarodnog aerodroma u Bejrutu.

8:18

Eksplozije i u Teheranu i u Jerusalimu

Više eksplozija odjeknulo je jutros u Teheranu i okolini, javila je iranska državna televizija.

Teheran, glavni grad Irana Foto: Shutterstock

Izraelska vojska je saopštila da je presrela iranske rakete, ali i da su se eksplozije čule oko Jerusalima.

Jerusalim  Foto: Kurir/Silvija Slamnig

8:00

Večeras oproštaj Iranaca od ubijenog ajatolaha, nasledio ga sin

Iranci će se večeras oprostiti od ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija na ceremoniji u 22 časa (19.30 sati u Srbiji) na molitvenom mestu Imama Homeinija u Teheranu, javili su državni mediji.

ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

 Za naslednika Hamneija i novog vrhovnog vođu Irana izabran je njegov sin Modžtaba.

Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia

7:55

Revolucionarna garda: Izveden 17. talas operacije "Iskreno obećanje 4" lansiranjem 40 raketa 

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je lansirala više od 40 raketa na američke i izraelske ciljeve petog dana rata na Bliskom istoku.

- Pre nekoliko sati, sproveden je 17. talas operacije "Iskreno obećanje 4" lansiranjem 40 raketa vazduhoplovnih snaga Islamske revolucionarne garde, prema američkim i cionističkim ciljevima - navodi se u saopštenju pročitanom na državnoj televiziji, bez navođenja dodatnih detalja, prenosi Gardijan.

Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

7:35

Saudijci kažu da su oborili dve krstareće rakete i devet dronova, pogođena baza u kojoj su američki Avaksi?

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je vojska te zemlje presrela dve krstareće rakete južno od prestonice Rijada, javljaju Rojters i AFP.

Odvojeno od toga, zvanična saudijska novinska agencija izvestila je da je presretnuto devet dronova.

Saudijski zvaničnici nisu rekli odakle su rakete i dronovi lansirani.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije za koje se tvrdi da prikazuju uništenu zgradu vojne baze "Princ Sultan" koju je navodno pogodila iranska raketa, kao i snimak obaranja drona Šahid.

CNN je ranije objavio da se u ovoj bazi nalaze letelice američke vojske, konkretno nekoliko aviona "Boing E-3 Sentri", poznatiji kao Avaksi, koji su od ključne važnosti za upozoravanje komandanata trupa SAD na nadolazak neprijateljskih snaga ili raketa.

avaks.jpg
Avaks Foto: AP 12 Mart 2014

Navodi se da ovi avioni takođe pomažu komunikaciju između raznih američkih jedinica na frontu.

7:31

Izraelska vojska: Civili da se evakuišu odmah iz južnog Bejruta, sledi novi napad

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su hitno upozorenje civilima u delovima južnog Bejruta da se evakuišu, jer nastavljaju da ciljaju zgrade za koje kažu da su povezane sa Hezbolahom, ekstremističkom organizacijom koja ima podršku Irana.

Posledice novih izraelskih napada na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu Foto: Hussein Malla/AP

Avičaj Adrai, portparol IDF za arapsko govorno područje, poručio je da oni koji žive u oblasti Haret Hreik treba da se evakuišu "odmah".

Ogromne kolone vozila ljudi koji beže sa juga Libana zbog obnovljenog sukoba Izraela i Hezbolaha Foto: Hussein Malla/AP

7:27

HRANA: Skoro 1.100 mrtvih u Iranu, veliki broj ubijene dece mlađe od deset godina

Američka Novinska agencija aktivista za ljudska prava (HRANA) saopštila je da je od 28. februara u Iranu ubijeno 1.097 civila.

- Od toga 181 je bilo dete mlađe od deset godina. Broj ranjenih civila dostigao je 5.402, uključujući 100 dece - navodi agencija, prenosi BBC.

Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Navodi se da je samo u poslednja 24 sata bilo najmanje 104 napada.

- Pogođene su vojne baze, medicinski centri i stambena područja - navodi HRANA i dodaje da se proveravaju još stotine prijavljenih smrtnih slučajeva.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

7:21

Rezime četvrtog dana rata

