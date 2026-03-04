Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp objavio je juče da njegova zemlja može da "vodi ratove zauvek", ne pominjući direktno aktuelni sukob s Iranom.

- Zalihe municije koje SAD poseduju, na srednjem i višem srednjem nivou, nikada nisu bile veće ili bolje - Kako mi je danas rečeno, mi imamo praktično neograničene zalihe ovog oružja. Ratovi se mogu voditi "zauvek" i veoma uspešno, koristeći samo ove zalihe (koje su bolje od najboljeg oružja koje druge zemlje imaju!). Na najvišem nivou, imamo dobre zalihe, ali nismo tamo gde želimo da budemo - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

- Kada govorimo o Trampu i njegovoj izjavi za trajanje samog ovog sukoba, ipak treba uzeti u obzir širi kontekst pitanja koje mu je bilo postavljeno i uopšte onoga što su novinari pokušali da nametnu kao narativ a to jeste da će se Tramp u jednom momentu umoriti i da će mu sve ovo praktično dosaditi, nakon toga je usledio njegov odgovor da su oni spremni da ovo ide doveka - rekao je Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

Foto: Kurir Televizija

On je kritikovao bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena zato što je poklanjao oružje ukrajinskom predsedniku VladimiruZelenskom, i uporedio je Zelenskog sa Fineasom Tejlorom Barnumom, američkim komičarem, prevarantom i osnivačem cirkusa iz 19. veka.

- Oni deluju da su spremni da idu do kraja. Ipak smo svesni svi da ono što stoji sa druge strane, potencijalni gubici SAD-a, preveliki su za jednu administraciju da uspe da "proguta" a kamoli kasnije da ih prezentuje samim biračima - dodaje Miškeljin.

On takođe smatra da ovaj rat nije nimalo dosadan Trampu već naprotiv, on ulaže sve svoje nade u pobedu svoje zemlje.

- Izjavu da rat može da traje večno treba posmatrati u tom kontekstu. Tramp takođe želi i da napravi poruku o odlučnosti i izgleda da je i uspeo u tome - objašnjava.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Novi prilivi migranata?

- Govorimo o velikom talasu izbeglica i imali smo sličnih događaja prethodnih decenija. Najverovatnije možemo očekivati novi talas i što duže ovo potraje taj talas će biti sve veći i veći - kaže Miškeljin.

Smatra da je vrlo upitno kako će i Turska i Evropa reagovati kao i da postoji pitanje da li je Evropa spremna da učini isti potez koji je učinila 2015. godine. Tada je širokih ruku prihvatila sve one koji su se uputili u pravcu Evrope.

- Politička volja više nije takva a to je veoma bitno i za same političare tamo, takođe ni raspoloženje naroda trenutno nije takvo - dodaje.

Kada rat paralelno urušava infrastrukturu, tržište rada i svakodnevni život, stanovništvo počinje da traži sigurnije i stabilnije okruženje. Istorijsko iskustvo pokazuje da dugotrajni sukobi retko ostaju ograničeni na frontove. Njihove posledice se, pre ili kasnije, preliju kroz izbegličke rute ka susednim zemljama, a potom i ka Evropi.

Iako su zabeleženi prvi prelazi na granici sa Turskom, broj ljudi koji napuštaju Iran za sada se meri u stotinama, a ne u desetinama hiljada ili milionima. Naravno, ovaj broj će biti sve veći tokom trajanja rata.

Foto: Shutterstock

