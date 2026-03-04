Slušaj vest

Penzionisani američki general Dejvid Petreus, bivši direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) i nekadašnji komandant snaga u Iraku, izjavio je za Skaj njuz da je Iran proširio rat koji vodi protiv Izraela i SAD napadima na aerodrome, morske luke i skladišta za utovar gasa i nafte u zemljama Persijskog zaliva.

- Iran je napravio veliku grešku ne samo napadom na američke baze i imovinu u zemljama Zaliva, već i ciljanjem civila u regionu. Takođe su krenuli na britansku bazu. Mislim da je to bio dron koji je Hezbolah lansirao iz južnog Libana ka bazi na Kipru - kazao je Petreus o napadu zbog kojeg Velika Britanija šalje razarač na Kipar.

On je naveo da su iranski napadi na ciljeve u zalivske države "doveli te zemlje, koje su nastojale da budu neutralne na neki način, da ostanu van svega i da ne dozvole SAD da koriste njihove baze, da sada budu deo toga".

Pored uloge u vođenju američke obaveštajne službe između septembra 2011. i novembra 2012. godine, general Petreus je bio ključni vojni komandant u Iraku, gde je osmislio i predvodio strategiju "Udarni talas" (Surge) iz 2007. godine koja je značajno smanjila nasilje pobunjenika nakon američke invazije izvedene četiri godine ranije.

Skaj njuz navodi da je američki predsednik Donald Tramp jasno stavio do znanja da želi promenu vlasti u Iranu nakon što je pokrenuo vazdušne udare na Izrael, za koji je upozorio da još uvek nisu dostigli vrhunac.

Ali, general Petreus smatra da do promene vlasti u Teheranu neće doći napadima iz vazduha.

- Same vezduhoplovne snage neće srušiti režim. Ovo nisu ni obojene revolucije, gde je samo raspoloženje naroda moglo da sruši režime nakon raspada Sovjetskog Saveza, kao što smo videli u istočnoj Evropi i bivšim sovjetskim republikama. Moraće da postoji neka vrsta kopnenih snaga. Cilj je pokušati da se stvore uslovi u kojima su najvažnije snage režima dramatično degradirane, njihovi kapaciteti smanjeni, a rukovodstvo enormno poremećeno - rekao je Petreus.

On je postavio pitanje da li bi talasi vazdušnih udara američkih i izraelskih snaga mogli potencijalno da stvore uslove u Iranu u kojima bi neki deo vladajućih snaga "mogao da se odvoji i pokrene narod da zapravo sruši režim".

- Ne mislim da je to još uvek u osnovi priče - dodao je general Petreus.

Bivši šef CIA je kazao da, ako bi u Iranu došlo do takve situacije, to bi morali da budu "momci s oružjem", jer "upravo momci sa najviše oružja i spremnošću da budu najsuroviji često prevladavaju" u tim situacijama.