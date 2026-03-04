Slušaj vest

(KMG) – „Uzdržavanje od upotrebe ili pretnje silom u međunarodnim odnosima je u fundamentalnom interesu svih strana, uključujući i Izrael“, izjavio je u utorak kineski ministar spoljnih poslova, Vang Ji.

Vang, takođe član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je to tokom telefonskog razgovora sa izraelskim ministrom spoljnih poslova, Gideonom Sarom, na njegov zahtev.

Nakon što je saslušao Sarov brifing o stavu Izraela u vezi sa trenutnom situacijom, Vang je rekao da se Kina dosledno zalaže za rešavanje međunarodnih i regionalnih pitanja kroz dijalog i konsultacije i da sve strane treba da se pridržavaju ciljeva i principa Povelje UN-a.

“Kina je godinama posvećena promociji političkog rešenja iranskog nuklearnog pitanja“, rekao je Vang, dodajući da su nedavni pregovori između Irana i Sjedinjenih Država postigli jasan napredak i da su se bavili i bezbednosnim problemima Izraela.

„Nažalost, ovaj proces je sada prekinut vojnim udarima”, rekao je Vang.

“Kina se protivi vojnim udarima koje su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli protiv Irana. Upotreba sile ne može istinski rešiti problem, umesto toga, stvoriće nove probleme i ozbiljne posledice”, kazao je Vang.

“Prava vrednost vojne moći ne leži na bojnom polju već u sprečavanju rata”, rekao je Vang, napominjući da Kina poziva na hitan prekid vojnih operacija kako bi se sprečilo dalje eskaliranje i izmicanje kontroli sukoba.

On je rekao da je Kina dosledno zastupala pravedan stav o pitanjima Bliskog istoka i da će nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u promociji deeskalacije situacije.

Vang je takođe pozvao izraelsku stranu da preduzme konkretne mere kako bi se osigurala bezbednost kineskog osoblja i institucija. Sar je naveo da Izrael pridaje veliki značaj ovom pitanju i da će štititi bezbednost kineskog osoblja i institucija.