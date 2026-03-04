Izrael preti eliminacijom nasledniku ubijenog ajatolaha, njegov sin Modžtaba Hamnei izabran za novog vrhovnog vođu Irana
PORUKA IZRAELA KACA
"ON ĆE BITI META ZA ELIMINACIJU" Izraelski ministar odbrane preti i nasledniku ubijenog ajatolaha Hamneija
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je danas svakome koga Iran izabere za sledećeg vrhovnog vođu zemlje da će biti "meta za eliminaciju".
"Svaki vođa koga je imenovao iranski teroristički režim da nastavi i vodi plan uništenja Izraela, da preti SAD, slobodnom svetu i zemljama regiona i da guši iranski narod - biće meta za eliminaciju - napisao je Kac na mreži X.
Izrael Kac Foto: EPA Abir Sultan, EPA Atef Safadi
Izraelske snage juče su gađale zgradu povezanu sa iranskom Skupštinom stručnjaka, koja je birala novog vrhovnog vođu.
Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia
Izrael je ubio 86-godišnjeg ajatolaha Alija Hamneija u napadu u subotu, na početku vojne akcije.
ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office
Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha, izabran je juče za novog vrhovnog vođu, a danas se Iranci oproštaju od njegovog oca.
(Kurir.rs/Beta-AP)
