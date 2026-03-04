Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je danas svakome koga Iran izabere za sledećeg vrhovnog vođu zemlje da će biti "meta za eliminaciju".

"Svaki vođa koga je imenovao iranski teroristički režim da nastavi i vodi plan uništenja Izraela, da preti SAD, slobodnom svetu i zemljama regiona i da guši iranski narod - biće meta za eliminaciju - napisao je Kac na mreži X.

Izrael Kac Foto: EPA Abir Sultan, EPA Atef Safadi

Izraelske snage juče su gađale zgradu povezanu sa iranskom Skupštinom stručnjaka, koja je birala novog vrhovnog vođu.

Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia

Izrael je ubio 86-godišnjeg ajatolaha Alija Hamneija u napadu u subotu, na početku vojne akcije.

ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha, izabran je juče za novog vrhovnog vođu, a danas se Iranci oproštaju od njegovog oca.

(Kurir.rs/Beta-AP)

