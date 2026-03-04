AMERIČKA VOJSKA OTVORILA NOVI FRONT VAN IRANA! Proširuje se OPERACIJA "JUŽNO KOPLJE", već ubijeno više od 150 ljudi, na meti sad LOS LOBOS i LOS ČONEROS (VIDEO)
Pentagon je objavio da je američka vojska počela da sprovodi operacije s Ekvadorom usmerene na "određene terorističke organizacije" u toj latinoameričkoj zemlji.
CNN navodi da se time otvara novi front u naporima administracije američkog predsednika Donalda Trampa da obuzda trgovinu drogom.
Južna komanda SAD je u saopštenju navela da akcije predstavljaju "snažan primer posvećenosti partnera u Latinskoj Americi i na Karibima borbi protiv pošasti narkoterorizma" i naglasila da obe zemlje preduzimaju "odlučne akcije" protiv grupa za koje tvrdi da su donele nasilje i korupciju širom hemisfere.
Ova objava izgleda označava proširenje operacije "Južno koplje" Trampove administracije, u kojoj je do sada ubijeno 151 ljudi u napadima na brodove koji navodno prevoze drogu u istočnom Pacifiku i Karibima.
Pentagon nije precizirao šta će nove operacije podrazumevati ili na koje grupe će se fokusirati.
Kratak video koji je na društvenim mrežama objavila američka Južna komanda prikazuje pojedince kako se ukrcavaju u helikopter.
Los Lobos i Los Čoneros, dve glavne kriminalne organizacije Ekvadora, označene su kao strane terorističke organizacije od strane američkog Stejt departmenta prošlog septembra.
General Frensis L. Donovan, komandant Južne komande, u saopštenju je pohvalio oružane snage Ekvadora zbog njihove "nepokolebljive posvećenosti" i "hrabrosti i odlučnosti" u borbi protiv trgovine drogom.
U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Ekvadora je u utorak na društvenim mrežama saopštilo da je počela "nova faza protiv narkoterorizma i ilegalnog rudarenja".
- Ekvadorske oružane snage će nastaviti čvrsto da se bore protiv organizovanog kriminala zajedno sa strateškim saveznicima, za bezbednost Ekvadoraca i mirnu budućnost naših porodica - objavilo je to ministarstvo na društvenoj mreži X.
Ova saopštenja je usledilo dan nakon što se predsednik Ekvadora Danijel Noboa sastao sa Donovanom i drugim zvaničnicima odbrane iz obe zemlje u vladinoj palati u Kitu kako bi koordinirali akcije protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i ojačali bezbednost hemisfere.
Prema ekvadorskom predsedništvu, na sastanku su se razmatrale inicijative za jačanje kontrole, razmene informacija i operativne koordinacije na aerodromima i u lukama.
Noboina administracija je održavala bliske odnose sa Vašingtonom usmerene na bezbednost, kroz sporazume o saradnji i interesovanje SAD za uspostavljanje vojne baze u Ekvadoru – predlog koji je odbijen na referendumu prošlog novembra.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)