Podmornica potopila iranski brod kod obale Šri Lanke, na njemu bilo oko 180 mornara, najmanje 101 nestao
NAPAD KOD OBALA ŠRI LANKE
POTOPLJEN IRANSKI BOJNI BROD, VIŠE OD 100 MORNARA NESTALO! Još uvek se ne zna ČIJA PODMORNICA je torpedovala "Iris Denu" s oko 180 ljudi (VIDEO)
Slušaj vest
Najmanje 101 mornar se vodi među nestalima, a 78 je povređeno nakon napada podmornice na bojni brod Irana kod Šri Lanke.
To su za Rojters izjavili izvori iz Ratne mornarice i Ministarstva odbrane te azijske zemlje.
Skaj njuz navodi da je Ratna mornarica Šri Lanke ranije odgovorila na poziv u pomoć s iranskog broda "Iris Dena" sa približno 180 ljudi na njemu.
Vidžita Herat, ministar spoljnih poslova zemlje Šri Lanke, kasnije je rekao da je vojska spasila najmanje 30 ljudi sa broda "Iris Dena".
Britanska televizija navodi da trenutno nema informacija o tome čija podmornica je izvela napad.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)
1 · Reaguj
1