Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) radi na naoružavanju kurdskih snaga sa ciljem podsticanja narodnog ustanka u Iranu.

To je objavio CNN pozivajući se više osoba upoznatih sa planom.

- Administracija (predsednika Donalda Trampa) aktivno je razgovarala s iranskim opozicionim grupama i kurdskim liderima u Iraku o pružanju vojne podrške - naveli su izvori.

Američka televizija navodi da naoružane grupe iranskih Kurda imaju hiljade vojnika koji deluju duž iračko-iranske granice, prvenstveno u regionu iračkog Kurdistana.

Nekoliko grupa je objavilo saopštenja od početka rata kojima nagoveštavaju predstojeću akciju i pozivajući iranske vojne snage da prebegnu na njihovu stranu.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) napadao je kurdske grupe i u utorak je saopštio da je ciljao Kurde desetinama dronova.

Prema rečima visokog iranskog kurdskog zvaničnika, Tramp je takođe juče razgovarao je sa Mustafom Hidžrijem, predsednikom Demokratske partije iranskog Kurdistana (KDPI), koja je bila jedna od meta IRGC.

- Očekuje se da će iranske kurdske opozicione snage učestvovati u kopnenoj operaciji u zapadnom Iranu u narednim danima. Verujemo da sada imamo veliku šansu - rekao je za CNN visoki zvaničnik iranskih Kurda i dodao da kurdske snage očekuju podršku SAD i Izraela.

Sajt Aksios je objavio da su dva američka zvaničnika i treći izvor upoznat sa razgovorima kazala da je Tramp je u nedelju pozvao i lidere iračkih Kurda da razgovaraju o američkoj vojnoj operaciji u Iranu i kako bi SAD i Kurdi mogli da sarađuju dok misija napreduje.

Svaki pokušaj naoružavanja iranskih kurdskih grupa zahtevao bi podršku iračkih Kurda kako bi se omogućio tranzit oružja i korišćenje područja iračkog Kurdistana.

Neimenovana osoba upoznata sa razgovorima rekla je da je ideja da se kurdske oružane snage suprotstave iranskim snagama bezbednosti i da ih zaustave kako bi nenaoružanim Irancima u većim gradovima bilo lakše da izađu na ulice, a da ne budu ponovo masakrirani kao što se dogodilo tokom nemira u januaru.

Još jedan američki zvaničnik rekao je da bi Kurdi mogli da pomognu u izazivanju haosa u regionu i iscrpljivanju vojnih resursa iranskih vlasti.

Druge ideje su se fokusirale na to da li bi Kurdi mogli da zauzmu i drže teritoriju u severnom delu Irana koja bi stvorila tampon zonu za akciju Izraela.

CIA je odbila da prokomentariše ova saznanja CNN.

"Očigledno pokušavaju da pokrenu ustanak"

Aleks Plicas, analitičar za pitanja nacionalne bezbednosti američke televizije i bivši visoki zvaničnik Pentagona za vreme nekadašnjeg predsednika Baraka Obame, rekao je da SAD "očigledno pokušavaju da pokrenu" proces svrgavanja iranskih vlasti naoružavanjem Kurda, istorijskog saveznika SAD u regionu.

- Iranski narod je generalno nenaoružan i ukoliko se bezbednosne službe ne slome, biće mu teško da preuzme vlast osim ako ih neko ne naoruža. Verujem da se SAD nadaju da će ovo inspirisati druge na terenu u Iranu da učine isto - rekao je Plicas za CNN.

Džen Gavito, nekedašnja visoka zvaničnica Stejt departmenta specijalizovana za Bliski istok u administraciji bivšeg predsednika Džoa Bajdena, poručila je da je zabrinuta oko toga da li su implikacije naoružavanja Kurda u potpunosti razmotrene.

- Već se suočavamo sa nestabilnom bezbednosnom situacijom, s obe strane granice. Ovo ima potencijal da potkopa irački suverenitet i u suštini osnaži naoružane milicije bez odgovornosti i sa malo razumevanja šta bi to moglo da pokrene - rekao je Gavito za CNN.

Jedan od izvora CNN kazao je da je poslednjih dana izraelska vojska napadala iranske vojne i policijske položaje duž granice Irana s Irakom, delimično kako bi postavila temelje za mogući priliv naoružanih kurdskih snaga u severozapadni Iran.

Izvor iz Izraela je rekao da će se ti napadi verovatno intenzivirati u narednim danima.

- Ipak, bilo kakva podrška SAD i Izraela kurdskim kopnenim snagama zaduženim za pomoć u svrgavanju iranskih vlasti morala bi da bude opsežna - rekle su osobe upoznate sa situacijom.

Jedna od njih podsetila je da su procene američkih obaveštajnih službi dosledno ukazivale na to da iranski Kurdi trenutno nemaju uticaj ili resurse da podrže uspešan ustanak protiv vlade u Teheranu.

- Iranske kurdske stranke traže političke garancije od Trampove administracije pre nego što se obavežu da će se pridružiti bilo kakvim naporima za pružanje otpora - kazao je izvor upoznat sa situacijom.

Kurdske opozicione grupe su i same podeljene zbog istorije napetosti, različitih ideologija i suprotstavljenih agendi, a neki Trampovi zvaničnici koji su bili uključeni u diskusije o podršci tim grupama zabrinuti su oko njihovih motivacija u pomaganju SAD.

Zvaničnici se pitaju da li bi ta dinamika mogla da ugrozi radni odnos kakav SAD i Kurd imaju sada, s obzirom na količinu poverenja potrebnu za ovakvu vrstu saradnje.

- Možda neće biti tako jednostavno kao da Amerikanci ubede posredničku silu da se bori u njihovo ime. Imate grupu ljudi koji razmišljaju o svojim interesima, a pitanje je da li je njihovo uključivanje u skladu sa tim interesima - rekao je zvaničnik Trampove administracije.

SAD imaju dugu istoriju saradnje sa kurdskim snagama

Kurdski narod je etnička manjinska grupa koja nema sopstvenu državu.

Procenjuje se da ima 25-30 miliona Kurda, od kojih većina živi u regionu koji se proteže kroz delove Turske, Iraka, Irana, Sirije i Jermenije.

Većina Kurda su sunitski muslimani, ali kurdsko stanovništvo ima raznovrsne kulturne, društvene, verske i političke tradicije, kao i raznovrsne dijalekte.

Mnogi zvaničnici Trampove administracije privatno su upozoravali na razočaranje koje su kurdske snage osećale kada su sarađivale sa SAD u prošlosti, kao i na njihove česte žalbe da su ih Amerikanci ostavljali na cedilu.

- Postoji zabrinutost da će, ako ustanak bude neuspešan i SAD se povuku, to doprineti narativu o prepuštanju Kurda njihovoj sudbini - rekao je Plicas.

Trampov bivši ministar odbrane Džim Matis podneo je ostavku delimično zato što je Tramp tokom svog prvog mandata pokušao da povuče američke snage iz Sirije, što je Matis smatrao neprihvatljivim napuštanjem Kurda kao saveznika na tom području.

Navodi se da CIA ima dugu, složenu istoriju saradnje s iračkim kurdskim frakcijama koja datira decenijama unazad iz vremena ratova koje je Amerika vodila u Iraku.

- Agencija trenutno ima ispostavu u iračkom Kurdistanu koja se nalazi blizu granice s Iranom - navele su dve osobe upoznate s ovom temom.

SAD takođe imaju konzulat u Erbilu, glavnom gradu iračkog Kurdistana, a američke i koalicione trupe su tamo stacionirane u okviru kampanje borbe protiv Islamske države.

Neki Kurdi su se nadali da će, u zamenu za saradnju sa američkim snagama, poluautonomni region Kurdistan u Iraku dobiti nezavisnost, ali se to nikada nije ostvarilo.

SAD su se takođe snažno oslanjale na kurdske snage poslednjih godina u okviru kampanje za suprotstavljanje snagama Islamske države u Iraku i Siriji.

To je uključivalo kurdsko preuzimanje odgovornosti za čuvanje hiljada pritvorenika Islamske države u improvizovanim logorima na severu te zemlje.

Međutim, ranije ove godine, nova sirijska vlada, povezana sa SAD, pokrenula je brzu vojnu kampanju preuzimanja kontrole nad severom zemlje, koja je uključivala napade na Islamsku državu i potiskivanje kurdskih Sirijskih demokratskih snaga (SDF).

Suočene sa tom kampanjom, kurdske snage su se evakuisale i prestale da čuvaju zatvore u kojim su bili zatočeni pripadnici Islamske države kada su se američke snage povukle iz Sirije.

U januaru je specijalni izaslanik SAD za Siriju Tom Barak rekao da je svrha saveza SAD sa SDF „uglavnom istekla“.