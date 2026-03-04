RUSI POGODILI PUTNIČKI VOZ NA JUGU UKRAJINE! Veštim manevrom železničara, letelica eksplodirala nekoliko metara od lokomotive! (FOTO)
Ruska bespilotna letelica je jutros pogodila prazan putnički voz na jugu Ukrajine, saopštila je danas vlada u Kijevu.
U napadu je ranjen jedan železničar, izjavio je potpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba.
On je naveo da je u utorak uveče dron pokušao da napadne voz na pruzi Dnjepar – Kovelj, na severozapadu zemlje, ali su železničari zaustavili kompoziciju, pa je bespilotna letelica eksplodirala nekoliko metara od lokomotive.
Ukrajinska železnica je saopštila da je od početka meseca zabeležila 18 napada ruskih dronova, u kojima je oštećen 41 objekat, javlja Rojters. Na meti vazdušnih napada su i lokomotive, teretni vagoni, oprema za popravku infrastrukture, skladišta i mostovi, navela je Železnica.
U napadu bespilotne letelice na putnički voz u Dnjepropetrovskoj oblasti je u ponedeljak poginula jedna osoba, dok je sedam ranjeno.
