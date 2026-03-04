Slušaj vest

Ruska bespilotna letelica je jutros pogodila prazan putnički voz na jugu Ukrajine, saopštila je danas vlada u Kijevu.

U napadu je ranjen jedan železničar, izjavio je potpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba.

On je naveo da je u utorak uveče dron pokušao da napadne voz na pruzi Dnjepar – Kovelj, na severozapadu zemlje, ali su železničari zaustavili kompoziciju, pa je bespilotna letelica eksplodirala nekoliko metara od lokomotive.

Ukrajinska železnica je saopštila da je od početka meseca zabeležila 18 napada ruskih dronova, u kojima je oštećen 41 objekat, javlja Rojters. Na meti vazdušnih napada su i lokomotive, teretni vagoni, oprema za popravku infrastrukture, skladišta i mostovi, navela je Železnica.

U napadu bespilotne letelice na putnički voz u Dnjepropetrovskoj oblasti je u ponedeljak poginula jedna osoba, dok je sedam ranjeno.