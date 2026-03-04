Slušaj vest

Ruska bespilotna letelica je jutros pogodila prazan putnički voz na jugu Ukrajine, saopštila je danas vlada u Kijevu.

U napadu je ranjen jedan železničar, izjavio je potpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba.

On je naveo da je u utorak uveče dron pokušao da napadne voz na pruzi Dnjepar – Kovelj, na severozapadu zemlje, ali su železničari zaustavili kompoziciju, pa je bespilotna letelica eksplodirala nekoliko metara od lokomotive.

Ukrajinska železnica je saopštila da je od početka meseca zabeležila 18 napada ruskih dronova, u kojima je oštećen 41 objekat, javlja Rojters. Na meti vazdušnih napada su i lokomotive, teretni vagoni, oprema za popravku infrastrukture, skladišta i mostovi, navela je Železnica.

U napadu bespilotne letelice na putnički voz u Dnjepropetrovskoj oblasti je u ponedeljak poginula jedna osoba, dok je sedam ranjeno.

(Kurir.rs/Fonet)

Ne propustitePlanetaFICO POSLAO ULTIMATUM ZELENSKOM: Ili do sutra pustite Družbu u pogon, ili se suočite sa nestankom struje!
Robert Fico Volodimir Zelenski
PlanetaDRAMA VIŠE OD 600 RUSA! OSTALI BLOKIRANI U IRANSKOJ NUKLEARKI, NE ZNA KAKO SU! "Potpuno prekinut kontakt sa nuklearnim vrhom!"
profimedia0616910912-buser-nuklearka.jpg
Planeta"HIROŠIMA I NAGASAKI BI DELOVALI KAO DEČJA IGRA U PESKU DA NAS NEKO PIPNE KAO IRAN!": Iz Moskve poslali veoma direktnu poruku Americi!
profimedia0294049450.jpg
PlanetaRAT PROTIV IRANA BI MOGAO DA POTROŠI ZALIHE! Zelenski upozorio na vitalne projektile za odbranu Ukrajine
Donald Tramp Volodimir Zelenski