Ugled SAD u Austriji značajno je opao od dolaska na vlast američkog predsednika Donalda Trampa, pokazuje istraživanje javnog mnjenja Austrijsko-američkog društva. U istraživanju je 72,6 odsto Austrijanaca reklo da se slika o SAD u proteklih 12 meseci pogoršala. Kao razlog za pogoršanje imidža 68 odsto je navelo predsednika Trampa i njegovu politiku prema imigrantima, kao i njegovu nepredvidivost.

Jedna petina Austrijanaca smatra da povratak Trampa u Belu kuću sa sobom nosi negativne posledice po EU, svetsku politiku, ali i Austriju i same SAD.

Odnos se promenio i u vreme Bajdena

Odnos Austrijanaca prema SAD se proteklih godina već značajno promenio, te je i za vreme Džozefa Bajdena svega jedna petina Austrijanaca imala pozitivnu sliku o SAD.

U aktuelnom istraživanju broj je opao na jednu desetinu.

Istovremeno Austrijanci su svesni značaja SAD po svet, Evropu i Austriju.

Tako 72 odsto Austrijanaca smatra SAD bitnim za svetsku ekonomiju, 80 odsto važnim za globalnu kulturu i 65,2 odsto značajnim u muzici. Ali, samo 11 odsto smatra da su SAD dale veliki doprinos u borbi protiv klimatskih promena.

Takođe, u vezi predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu u SAD ne postoji nikakva euforija u Austriji.

Svega 22,8 odsto ispitanika pozitivno gleda na održavanje tog takmičenja u SAD, pokazalo je istraživanje.