Slušaj vest

Više od 200 američkih vojnika žalilo se da njihovi nadređeni koriste ektremističku hriščansku retoriku da bi opravdali učešće u ratu u Iranu, govoreći da je to deo "Božjeg plana čiji je cilj kraj sveta".

Fondacija za verske slobode u vojsci (MRFF) navodi da je primila žalbe od pripadnika vojske iz svih grana oružanih snaga, uključujući mornaricu, vazduhoplovstvo i svemirske snage, prenosi Gardijan.

Podoficir u jedinici koja bi mogla "u svakom trenutku" da se pridruži operacijama protiv Irana, u jednoj od žalbi navodi da ih je njihov komandant "pozvao da svojim vojnicima kažu da je sve to 'deo Božjeg plana', posebno pominjući brojne citate iz Knjige Otkrivenja o Armagedonu i skorom povratku Isusa Hrista".

"Rekao je da je predsednika SAD Donalda Trampa 'Isus pomazio da zapali signalnu vatru u Iranu da bi izazvao Armagedon i obeležio njegov povratak na Zemlju", naveo je podoficir u žabi u koju je Gardijan imao uvid.

Tužba podoficira podneta je u ime 15 vojnika, uključujući 11 hrišćana, jednog muslimana i jednog Jevrejina.

"Hrišćanski nacionalisti preuzeli našu vladu i vojsku"

Predsednik MRFF-a, veteran vazduhoplovnih snaga, Majki Vajnstin rekao je da žalbe pokazuju jasno kršenje odvajanja crkve od države.

"Kad god se Izrael ili SAD umešaju u događaje na Bliskom istoku, dobijamo ove stvari o hrišćanskim nacionalistima koji su preuzeli našu vladu, a svakako i našu američku vojsku", rekao je Vajnstin za Gardijan.

Vajnstin je u saopštenju sugerisao da izveštaji ukazuju na porast hrišćanskog ekstremizma u vojsci, dodajući da podnosioci žalbi "izveštavaju o neograničenoj euforiji svojih komandanata" koji doživljavaju "biblijski odobren" rat koji je neosporni znak brzog približavanja "kraja vremena".

Prema podacima fondacije, pritužbe dolaze iz više od 40 različitih jedinica raspoređenih u najmanje 30 vojnih baza.

Pentagon nije odgovorio na zahteve za komentar, a umesto toga je podelio javne video snimke ministra odbrane Pita Hegseta, inače poznatog po privrženosti hrišćanskom nacionalizmu, u kojima govori o operaciji u Iranu.