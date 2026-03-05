Slušaj vest

Moskva troši na svoju vojsku mnogo više nego što tvrdi, saopštila je danas nemačka obaveštajna služba BND, uz ocenu da ti podaci konkretno pokazuju pretnju kakvu Rusija predstavlja za Evropu.

Navodi se da Rusija u troškove odbrane ne uključuje izgradnju vojnih objekata, projekte informacione tehnologije, niti novčanu pomoć porodicama pripadnika armije.

Ukoliko bi se te “skrivene” sume uzele u obzir, ukupni troškovi ruske vojske u 2024. godini bi dostigli 202 milijarde evra, umesto zvaničnih 140 milijardi. U prvih devet meseci prošle godine je ta suma iznosila 163 milijarde evra, u odnosu na zvaničnih 118 milijardi, tvrdi obaveštajna služba Nemačke.

Navodi se da su lane ukupni vojni troškovi predstavljali oko 10 odsto ekonomske proizvodnje Rusije, odnosno polovinu budžeta.

Ta sredstva se ne koriste isključivo za rat protiv Ukrajine, već i za dodatno jačanje i širenje vojnih kapaciteta, posebno u blizini istočnog krila NATO, saopštila je BND, javlja Rojters.