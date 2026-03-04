Slušaj vest

Američki ministar odbrane Pit Hegset potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države u Indijskom okeanu potopile iranski ratni brod koji je, prema njegovim rečima, pogrešno verovao da je bezbedan u međunarodnim vodama. Hegset je precizirao da je brod uništen torpedom, ali u svom obraćanju nije naveo tačno ime napadnute iranske jedinice.

Iako Pentagon nije objavio ime broda, mornarica Šri Lanke je ranije izvestila da je iranski brod Dena (IRIS Dena) potonuo u Indijskom okeanu. Prema tim informacijama, oko 140 ljudi koji su se nalazili na brodu vodi se kao nestalo.

Ovaj napad torpedom označava značajnu eskalaciju sukoba, pokazujući da se američke operacije protiv iranskih snaga sada šire daleko van samog Ormuskog moreuza u duboke vode Indijskog okeana.

Rano jutros, pojavila se informacija da je potopljen "IRIS Dena".

(Kurir.rs/BBC/P.V.)

Ne propustitePlanetaPOGOĐEN BRITANSKI BROD U ORMUSKOM MOREUZU! Posada uspela da se izvuče, ali još nema izveštaja o ekološkim posledicama! (FOTO)
teretni brod gori u ormuskom moreuzu
Planeta"TRAMPA JE ISUS POMAZIO DA ZAPALI VATRU U IRANU I IZAZOVE ARMAGEDON!" Zapanjujuće pritužbe američkih vojnika o retorici KULTA u njihovim redovima!
collage copy.jpg
PlanetaCIA NAORUŽAVA KURDE ZA USTANAK U IRANU! Amerika ih koristila i ostavljala na cedilu mnogo puta, da li će sada biti drugačije? Evo plana koji kuje SAD (FOTO)
Iran CIa.jpg
Planeta"ON ĆE BITI META ZA ELIMINACIJU" Izraelski ministar odbrane preti i nasledniku ubijenog ajatolaha Hamneija
Modžtaba Hamnei