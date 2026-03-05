Slušaj vest

Tri muškarca uhapšena su u Velikoj Britaniji zbog sumnje da su špijunirali za Kinu, saopštila je londonska policija.

Policija nije imenovala osumnjičene jer protiv njih nije podignuta optužnica, ali je saopštila je da je jedan od njih uhapšen u Londonu, a druga dvojica u Velsu.

Ovo su najnovija u nizu hapšenja u Velikoj Britaniji ljudi optuženih za špijunažu u korist Kine.

Britanska obaveštajna agencija MI5 izdala je u novembru upozorenje britanskim poslanicima da kineski agenti imaju "ciljane i široko rasprostranjene" napore da ih regrutuju i razvijaju mrežu špijuna.

Peking je snažno negirao te tvrdnje, nazivajući ih "izmišljotinama i zlonamernim klevetama".

"Vlada je bila dosledna u proceni da Kina pretnju po Ujedinjeno Kraljevstvo. I dalje smo duboko zabrinuti zbog sve većeg obrasca tajnih aktivnosti kineskih državnih aktera koji ciljaju britansku demokratiju", izjavio je ministar bezbednosti Den Džarvis.