Pentagon je identifikovao četvoro od ukupno šest američkih vojnika poginulih u ratu protiv Irana. Radi se o pripadnicima vojnih rezervi iz različitih saveznih država koji su radili u logistici, obezbeđujući hranu i opremu za trupe.

Oni su nastradali u nedelju kada je dron pogodio komandni centar u luci Šuaiba u Kuvajtu, samo dan nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napad na Iran, koji je odgovorio lansiranjem projektila i dronova na Izrael i nekoliko arapskih država u Zalivu koje su domaćini američkim oružanim snagama.

Poginuli vojnici su: Kapetan Kodi Kork (35) iz Vinter Hejvena, Florida, narednik prve klase Noa Titjens (42) iz Belvija, Nebraska, Narednica prve klase Nikol Amor (39) iz Vajt Ber Lejka, Minesota, narednik Deklan Koudi (20) iz Vest De Mojna, Ajova, koji je posthumno unapređen.

Svi su bili dodeljeni 103. komandi za podršku, jedinici zaduženoj za snabdevanje hranom, gorivom, vodom i municijom, kao i za transport opreme.

Tramp: Nažalost, verovatno će biti još mrtvih

"Nažalost, verovatno će ih biti još pre nego što se sve završi. Tako je to", izjavio je predsednik Donald Tramp povodom njihove smrti.

Porodice stradalih dele potresne priče. Nikol Amor je ubijena samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da se vrati kući suprugu i dvoje dece. Njen suprug, Džoi Amor, izjavio je da se u Kuvajt ne odlazi sa mišlju da će se nešto loše desiti, te da ga posebno boli što je ona među prvim žrtvama.

Najmlađi stradali, Deklan Koudi, bio je student Univerziteta Drejk i specijalista za informacionu tehnologiju, poznat u svojoj zajednici po humanitarnom radu.

Senator iz Nebraske, Pit Rikets, izjavio je da cela država tuguje za Noom Titjensom, koji je iza sebe ostavio suprugu i sina.