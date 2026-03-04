Slušaj vest

Zvaničnici administracije Donalda Trampa, predsednika SAD, priznali su zakonodavcima na jučerašnjem zatvorenom brifingu da iranski napadački dronovi tipa "Šahid-136" predstavljaju veći izazov nego što se očekivalo i da ih američka PVO ne može sve da obori.

Ministar obrane Pit Hegset i načelnik Združenog generalštaba general Den Kejn potvrdili su da ovi dronovi, koji stvaraju ozbiljne probleme, navode dva izvora upoznata s brifingom.

Drugi izvor tvrdi da su zvaničnici pokušali da umanje zabrinutost, napominjući da partneri iz zalivskih zemalja gomilaju zalihe presretača, prenosi CNN.

Zvaničlnici su obavestili Kongres u trenutku eskalacije rata s Iranom, koji preti izazivanjem globalne energetske krize i destabilizacijom Bliskog istoka. Predsednik SAD izjavio je u utorak da je većina iranskih vojnih postrojenja "onesposobljena" i da su novi udari usmereni na iransko rukovodstvo".

Na brifingu su ponovljeni Trampovi ciljevi: uništenje iranskih raketnih sposobnosti i mornarice, okončanje nuklearnih ambicija i sprečavanje naoružavanja militantnih grupa. Promenu režima nazvali su sekundarnim ciljem i odbacili su pitanja o tome kako bi SAD sprečile da Iran postane propala država.

Takođe, nisu govorili o tome koga vide kao naslednika vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, kojeg su SAD i Izrael ubili prvog dana Operacije "Epski bes". Kongresmeni su sa sastanka izašli s potpuno različitim procenama o tome koliko bi sukob mogao da potraje.

Republikanski senator Tomi Tubervil izjavio je kako su učesnici, uključujući državnogsekretara Marka Rubija, predstavili vremenski okvir od tri do pet nedelja za završetak američkog angažmana.

Istovremeno sve je veća zabrinutost demokrata zbog količine municije koja se troši u sukobu i mogućih posledica za američku obranu u regiji i šire. Senator Mark Keli, demokrata iz Arizone i član Odbora za oružane snage Senata, upozorio je da "naše zalihe nisu neograničene".

"Iranci su u stanju da proizvedu veliki broj dronova Šahid i balističkih projektila kratkog i srednjeg dometa, a imaju i ogromne zalihe. U nekom trenutku sve se svodi na matematiku i na to kako možemo da nadoknadimo zalihe municije za PVO. Odakle će ona doći?", pitao je Keli.

Rat ili vojna operacija?

U međuvremenu, na pitanje da li bi američku vojnu akciju nazvao ratom uprkos tome što Kongres nije odobrio upotrebu sile, predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson nazvao ju je "operacijom".

"Reč je o opasnoj i važnoj operaciji. Morali smo da delujemo jer je postojala neposredna pretnja, ali ovo nije objava rata", rekao je on.

Kongres nije glasao o odobrenju rata s Iranom, što je izazvalo oštre kritike demokrata i dela republikanaca, koji sukob upoređuju s ratovima u Aganistanu i Iraku, za koje su zakonodavci dali odobrenje.

Republikanci koji brane Trampovu akciju upoređuju je s intervencijom predsednika Baraka Obme u Libiji, za koju takođe nije tražio odobrenje Kongresa.