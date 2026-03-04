Slušaj vest

Tanker pod ruskom zastavom koji je prevozio tečni prirodni gas (LNG) eksplodirao je i zapalio se, nakon čega je potonuo u Sredozemnom moru, blizu obale Libije, saopštile su danas tamošnje vlasti.

Nije bilo nastradalih.

Tanker je bio pod zapadnim sankcijama, a sumnja se da je deo ruske "flote u senci" - tankera koji pokušavaju da zaobiđu sankcije nametnute Moskvi zbog rata u Ukrajini. Uzrok eksplozije nije još uvek jasan.

Libijska pomorska uprava je saopštila da je juče došlo do "iznenadne eksplozije, nakon koje je usledio masivan požar" na Arktik Metagasu, koji se nalazio oko 240 kilometara od obale libijskog grada Sirta.

Tanker, koji je prevozio 61.000 tona LNG-a, "potpuno je potonuo" između Libije i Malte, navodi se u saopštenju. Svi članovi posade, njih 30, spaseni su i prebačeni na drugi brod koji je krenuo prema libijskom gradu Bengaziju, navodi se.

Metagas je isplovio iz severozapadnog ruskog grada Murmanska na Barencovom moru i bio je na putu za Port Said u Egiptu.

(Kurir.rs/Beta)

