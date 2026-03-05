Slušaj vest

U Briselu će danas biti održan neformalni onlajn sastanak šefova diplomatija Evropske unije (EU), saopšteno je na sajtu Unije.

Ministri spoljnih poslova EU održaće neformalnu diskusiju putem video konferencije kako bi razgovarali o situaciji u Iranu i na širem Bliskom istoku u svetlu najnovijih dešavanja na terenu, počev od 11.00.

Ministarskom diskusijom predsedavaće Visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas.

U razgovoru će učestvovati i generalni sekretar i predstavnici Saveta za saradnju zemalja Zaliva, dodaje se u saopštenju.

