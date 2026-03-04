Slušaj vest

Telefonski razgovor između Bendžamina Netanjahua i Donalda Trampa 23. februara navodno je bio presudan trenutak na Bliskom istoku, prema izveštaju veb-sajta Aksios, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom.

Izraelski premijer je početkom prošle nedelje pozvao američkog predsednika da ga obavesti da će se vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei sastati u Teheranu u subotu ujutru sa svojim višim savetnicima. Ova informacija je stvorila, prema izraelskoj proceni, mogućnost da se svi napadnu zajedno, jednim udarom.

Izveštaj Aksiosa opisuje razgovor od 23. februara kao "telefonski poziv koji je promenio Bliski istok" i kaže da je Tramp naredio Centralnoj obaveštajnoj agenciji SAD (CIA) da pregleda informacije koje su došle od izraelske vojne obaveštajne službe. CIA je navodno potvrdila pouzdanost informacija.

Američki zvaničnici koje citira veb-sajt izveštavaju da je, dok su bile u toku pripreme za mogući udar, Tramp doneo "svesnu odluku" da ne pominje Iran detaljno u svom govoru o stanju nacije dan nakon telefonskog razgovora sa Netanjahuom.

Zabrinutost je bila da bi se Hamnei mogao sakriti i pobeći ako oseti da je napad neizbežan.

Istog dana kada su se Trampovi izaslanici sastali sa iranskim pregovaračima u Ženevi, CIA je definitivno "potvrdila da će svi ovi ljudi biti zajedno i da tu priliku treba iskoristiti", rekao je izvor za veb stranicu.

Posle sastanka u Ženevi, izaslanici američkog predsednika obavestili su ga da pregovori ne vode nikuda.

"Ako odlučite da želite da napredujete sa diplomatijom, mi ćemo insistirati i boriti se da postignemo dogovor. Ali ovi ljudi su nam pokazali da nisu spremni da postignu dogovor kojim ćete biti zadovoljni", navodno su mu rekli, prema Aksiosu.

Sledećeg dana, nakon što je utvrdio da pregovori ne funkcionišu i da su informacije o Hamneiju pouzdane, Tramp je navodno konačno izdao naređenje za napad.

Aksios takođe citira američkog zvaničnika koji tvrdi da su SAD i Izrael prvobitno planirali napad za kraj marta ili početak aprila, kako bi američka administracija imala vremena da izgradi podršku među američkim javnim mnjenjem.

Međutim, prema istom izvoru, Netanjahu je insistirao na ubrzanju napada, upozoravajući da su iranski opozicioni lideri koji se kriju u opasnosti da budu ubijeni od strane režima.

"Nismo pripremili teren (u javnom mnjenju) unapred koliko smo mogli, jer se prilika ukazala veoma brzo“, navodno je zvaničnik rekao veb-sajtu.