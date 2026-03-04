Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da se, prema podacima ruskih obaveštajnih agencija, Ukrajina sprema da bombarduje crnomorske gasovode Turski tok i Plavi tok uz podršku zapadnih obaveštajnih agencija.

"Prema informacijama koje su dostupne našim obaveštajnim službama, baš kao što je nekada dignut u vazduh Severni tok, sada se u Kijevu, uz podršku određenih zapadnih obaveštajnih agencija, priprema operacija dizanja u vazduh Plavog i Turskog toka", rekao je Putin u programu "Moskva. Kremlj. Putin".

Prema njegovim rečima, Moskva je već obavestila turske kolege o ovom pitanju.

"Videćemo šta će se desiti u ovoj oblasti, ali ovo je veoma opasna igra, posebno danas", rekao je on.

Polovina kapaciteta ovih gasovoda namenjena je turskom tržištu, a druga polovina Balkanu.

Foto: Vitaly Timkiv / Sputnik / Profimedia

Putin je prvi put izneo informacije o mogućem pokušaju dizanja u vazduh gasovoda Turski tok i Plavi tok na sastanku Federalnog saveta bezbednosti (FSB) 24. februara.

Ruska ambasada u Ankari saopštila je pre dva dana da je bilo pokušaja diverzije infrastrukture gasovoda Turski tok i Plavi tok i da je "blagovremeno predala ove informacije turskim partnerima".

Prethodno je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio da ruske obaveštajne službe poseduju informacije da "kijevski režim priprema diverziju crnomorskih gasovoda".