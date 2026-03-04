Slušaj vest

Portparolka Bele kuće Karolina Livit rekla je da je predsednik SAD Donald Tramp pokrenuo napade na Iran jer je imao „dobar osećaj“ da iranski režim planira da napadne Sjedinjene Države.

Ona je rekla da se predsednik suočava sa izborom da li će američka vojska prva eliminisati pretnju ili će čekati da Iran napadne.

„Predsednik se suočio sa izborom: Hoće li Sjedinjene Države upotrebiti svoju vojsku i kapacitete da budu prve koje će eliminisati pretnju koja je pretila našoj zemlji i našem narodu 47 godina, ili će on, kao vrhovni komandant, sedeti skrštenih ruku i posmatrati kako odmetni iranski režim napada naš narod u regionu“, rekla je ona.

Livit je dodala da je neaktivnost „neprihvatljiva“ iz Trampove perspektive, što je, kako je rekla, podstaklo odluku o početku rata.

Tačno vreme napada utvrđeno je nakon obaveštajnih procena o boravištu iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i drugih lidera režima.

„To je očigledno imalo uticaj na vremenski okvir operacije, ali ne i na predsednikovu odluku u celini“, rekla je ona.

Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Bela kuća je saopštila da promena režima u Iranu nije glavni cilj rata koji je pokrenuo Tramp, iako bi takav ishod bio dobrodošao.

Karolina Livit rekla je da su ciljevi operacije jasno definisani na početku vojne kampanje.

Kao svoje glavne ciljeve navela je uništenje iranske mornarice, programa balističkih raketa i nuklearnog programa, kao i sprečavanje Irana da nastavi da podržava savezničke oružane snage u regionu.

Eliminacija iranskih lidera, rekla je ona, nije među četiri glavna cilja operacije, iako bi takav razvoj događaja bio pozitivan za SAD.

„Naravno da ne želimo da Iran vodi odmetni teroristički režim“, rekao je Livit.

Ona je dodala da američki predsednik i njegovi najbliži savetnici već razmatraju kakva bi mogla biti uloga Sjedinjenih Država u Iranu nakon završetka rata.

Ona je naglasila da je trenutni fokus administracije na „brzom i efikasnom uspehu operacije".

Kurir.rs/Rojters

