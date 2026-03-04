Slušaj vest

U iranskim napadima tokom vikenda i u ponedeljak, 2. marta, oštećene su strukture u blizini komunikacionih i radarskih sistema na najmanje sedam američkih vojnih lokacija na Bliskom istoku.

Gde su zabeležena oštećenja američkih vojnih objekata:

- Bahrein - sedište Pete flote američke mornarice

- Katar - vazdušna baza Al Udeid

- Kuvajt - kamp Arifjan i baza Ali Al Salem

- Saudijska Arabija - vazdušna baza Princ Sultan

- Ujedinjeni Arapski Emirati - instalacije kod Al Ruvejsa i baza Al Dafra

- Jordan - baza Muafak Salti

Irak i Dubai - dodatni vojni objekti sa prijavljenim oštećenjima

Analiza satelitskih snimaka i verifikovanih video-snimaka pokazuje oštećenja na opremi za praćenje balističkih projektila, satelitskim antenama i na radomima (radome) - vodootpornim kupolama koje štite osetljivu komunikacionu opremu, piše Njujork Tajms.

Pošto su podaci o komunikacionoj infrastrukturi američke vojske strogo poverljivi, teško je utvrditi koji su tačno sistemi pogođeni, ali izgleda da je Iran ciljao lokacije kako bi američkoj vojsci poremetio komunikaciju i koordinaciju. Iran je komunikacione kapacitete američke vojske napao i u junu prošle godine, kada je pogođena baza u Kataru, koja je ponovo napadnuta ovog vikenda.

Napadi koji su mogli da utiču na ove sisteme dogodili su se i u vojnim postrojenjima u Bahreinu, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Portparol Centralne komande SAD odbio je da komentariše napade, piše Njujork Tajms.

Foto: Mohammed Mohsin Ali/Shutterstock

Bahrein - pogođeno sedište Pete flote

Video-snimak čiju je autentičnost potvrdio Njujork Tajms pokazuje kako je iranski jurišni dron u nedelju, 1. marta, pogodio radom (radome) u sedištu Pete flote američke mornarice u Manami. Ta baza je glavno američko središte za koordinaciju pomorskih operacija na Bliskom istoku.

Satelitski snimci sedišta, napravljeni dan kasnije, 2. marta, pokazali su da je uništen još najmanje jedan radom. Srušene strukture bili su SATCOM terminali AN/GSC-52B, koji imaju ključnu ulogu u omogućavanju komunikacije velikog kapaciteta u gotovo realnom vremenu za američku vojsku.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Katar - pogođena najveća američka baza u regionu

Satelitski snimci vazdušne baze Al Udeid u Kataru, snimljeni u ponedeljak, 2. marta, posle podne, otkrili su uništen šator okružen satelitskim antenama, od kojih su neke najverovatnije oštećene.

Al Udeid je najveća američka vojna baza na Bliskom istoku, u kojoj su smeštene hiljade vojnika na području širokom gotovo deset kilometara, a služi i kao regionalno sedište Centralne komande SAD-a (CENTCOM).

U istoj bazi Iran je balističkim projektilom pogodio radom koji je američka vojska koristila za komunikaciju tokom dvanaestodnevnog iransko-izraelskog rata u junu prošle godine.

Foto: Printskrin X

Kuvajt - više radoma i objekata oštećeno

Satelitski snimci kampa Arifjan u Kuvajtu pokazuju da su do ponedeljka ujutru, 2. marta, najmanje tri radoma oštećena ili uništena.

Osamdesetak kilometara severoistočno, u vazdušnoj bazi Ali Al Salem, snimci od nedelje pokazuju da je oštećeno ili uništeno najmanje šest zgrada ili struktura uz satelitsku komunikacionu infrastrukturu.

Isto područje baze ponovo je pogođeno, a satelitski snimci od srede, 4. marta, pokazuju da su dve dodatne zgrade u blizini satelitske opreme teško oštećene.

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Saudijska Arabija - meta vazdušna baza Princ Sultan

Korpus čuvara islamske revolucije (Islamic Revolutionary Guard Corps - IRGC) objavio je u nedelju uveče, 1. marta, da je vazdušna baza Princ Sultan (Prince Sultan Air Base) u Saudijskoj Arabiji bila meta projektila i dronova.

Sledećeg jutra satelitski snimci zabeležili su stub dima dugačak oko kilometar i po kako se diže iz jedne zgrade. Drugi satelitski snimak, napravljen u sredu, 4. marta, pokazao je da je ta struktura uglavnom uništena.

Pogođena zgrada nalazi se blizu radoma, unutar ograđenog područja desetak kilometara istočno od glavne baze, što upućuje na to da su Iranci možda ciljali upravo komunikacioni deo lokacije.

Ujedinjeni Arapski Emirati – pogođena radaraska infrastruktura

Satelitski snimci niske rezolucije vojne instalacije nedaleko od Al Ruvejsa, snimljeni u ponedeljak, 2. marta, pokazuju da je nekoliko struktura oštećeno. Izgleda da je uz jednu od pogođenih zgrada od juna prošle godine bio smešten radarski sistem AN/TPY-2, koji se koristi za otkrivanje i praćenje balističkih projektila i ključan je za koordinaciju presretanja.

Foto: Printskrin X

Iz snimaka nije jasno da li je sam radarski sistem oštećen. Meta napada u vazdušnoj bazi Al Dafra (Al Dhafra Air Base), više od 150 kilometara istočnije, bila je manje jasna. Satelitski snimci od nedelje pokazuju da su gusto grupisane zgrade i šatori unutar kompleksa veličine fudbalskog igrališta teško oštećeni.

Iako snimci iz prethodnih godina pokazuju satelitske antene na toj lokaciji, nije jasno da li su se tamo još nalazile u vreme napada. Prema satelitskim snimcima od utorka, 3. marta, baza je ponovo pogođena na istom širem području.

Njujork Tajms je ranije izvestio da su tokom vikenda oštećeni i dodatni američki vojni objekti u Dubaiju, Iraku i Kuvajtu, a noviji satelitski snimci pokazuju oštećenja i u vazdušnoj bazi Muafak Salti u Jordanu. Međutim, izgleda da se oštećene strukture na tim lokacijama ne nalaze u blizini komunikacionih ili radarskih sistema.