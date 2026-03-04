SAD nemaju jasan plan za rat koji su započele

Politiku američkog predsednikaDonalda Trampa prema Iranu, u sredu je oštro kritikovao demokratski senator Kris Van Holen.

U videu koji je objavio na platformi "Iks", posle zatvorenog brifinga američke administracije za Senat, naveo je kako smatra da nemaju jasan plan za rat koji su započeli.

- Malopre sam izašao s brifinga administracije za Senat o situaciji u Iranu. Ono što čujemo iza zatvorenih vrata zapravo je isto ono što čujemo i javno - potpuna nekoherentnost. Nema nikakvog objašnjenja zašto je Tramp prekršio obećanje koje je dao zemlji kada je rekao da nas neće uvlačiti u dodatne ratove. Stalno se menjaju narativi o čemu se ovde zapravo radi. Čak je i danas u Ovalnoj sobi predsednik iznosio razna objašnjenja - rekao je Van Holen.

Dodao je da je iranski nuklearni program jedan od razloga koje je Trampova administracija navela.

- S jedne strane kažu da je cilj napasti iranski nuklearni program. Ali znamo da Iran nema nuklearno oružje. Predsednik je prošle godine rekao da je njihov program potpuno uništen. Onda kažu da idu na iranske balističke projektile. Iran nema balističke projektile koji mogu da dođu ni blizu SAD, nijedan - kazao je senator, ističući kako je još jedan razlog koji se pominjao bilo oslobađanje iranskog naroda.

Upozorio je na procene američkih obaveštajnih službi.

- Ako pogledate javno dostupne procene CIA-e, one kažu da bi uklanjanje iranskog vođstva vrlo verovatno dovelo do toga da na vlast dođe još radikalnija grupa - istakao je Van Holen.

Posle toga je ustvrdio da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu dugo zagovarao napad na Iran.

- Ono što znamo od ministra spoljnih poslova Rubija jeste da je Netanjahu odlučio da napadne Iran. On već 40 godina želi da napadne Iran, samo dosad nije našao predsednika dovoljno glupog da uvuče SAD u taj rat. A sada je Tramp to učinio. Oni nemaju pojma kako bi ovo trebalo da se završi - zaključio je senator.