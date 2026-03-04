Slušaj vest

Bela kuća je u sredu tvrdila da je Španija pristala da „sarađuje“ sa američkom vojskom usred eskalacije sukoba sa Iranom, ali je iz Španije odmah stigao demant.

Naime, portparolka Bele kuće Karolina Livit pomenula je ovu navodnu saradnju tokom konferencije za novinare, i to 24 sata nakon što je predsednik Donald Tramp proglasio Španiju „strašnim“ saveznikom jer nije prihvatila da se baze Rota i Moron mogu koristiti za ofanzivu pokrenutu prošle subote.

Međutim, izvori u palati Monkloa i Ministarstvu odbrane, koje je konsultovao RTVE, isključili su bilo kakvo zbližavanje sa Vašingtonom.

- Kategorički to poričem. Stav vlade o korišćenju baza se uopšte nije promenio - izjavio je ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares.

- Stav španske vlade o ratu na Bliskom istoku, bombardovanju u Iranu i korišćenju naših baza nije se promenio ni za jotu. Stoga, kategorički to poričem. Apsolutno nemam pojma odakle bi to moglo da potekne - rekao je španski ministar.

On je naveo da nema ni želju ni vreme da spekuliše oko toga.

Ova kontroverza je nastala dan nakon pretnji Donalda Trampa i nakon nastupa premijera Pedra Sančeza, u kojem se zalagao za jasno „ne ratu“.