Planeta
TRAGEDIJA U KONGU: Stotine poginulih u odronu u rudniku, među njima i 70 DECE! (VIDEO, FOTO)
Više od 200 ljudi, među kojima je oko 70 dece, poginulo je u utorak u odronu zemlje u rudniku koltana Rubaja na istoku Demokratske Republike Kongo, saopštilo je u sredu ministarstvo rudarstva.
Do nesreće je došlo nakon jakih kiša koje su pokrenule klizište, prenosi Rojters.
Podaci ministarstva u oštroj su suprotnosti sa ranijim informacijama koje je Rojtersu dao visoki zvaničnik pobunjeničke grupe M23. Prema njegovim rečima, u nesreći je život izgubilo samo pet ili šest osoba.
Kurir.rs/Agencije
