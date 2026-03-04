Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman za trilateralne pregovore sa SAD i Rusijom čim bezbednosna situacija to dozvoli.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je Kijev spreman za trilateralni diplomatski rad sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom na postizanju mirovnog rešenja čim bezbednosna situacija to dozvoli.

Prema njegovim rečima, zbog situacije oko Irana, trenutno nema potrebnih signala za trilateralni sastanak.

"Ali čim nam bezbednosna situacija i opšti politički kontekst dozvole da nastavimo upravo taj, trilateralni, diplomatski rad, to će biti urađeno. Ukrajina je spremna za ovo", naglasio je Zelenski u video obraćanju.

On je naveo da je razgovarao sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustemom Umerovim o komunikaciji sa američkom stranom, prenosi Ukrinform.

x01 AP Michael Probst.jpg
Foto: Michael Probst/AP

"Danas sam razgovarao sa Rustemom Umerovim, u vezi sa njegovom komunikacijom sa američkom stranom. Nastavljamo da svakodnevno komuniciramo sa Amerikom", rekao je Zelenski.

On je zahvalio obaveštajnim službama, Kancelariji predsednika i drugim službama na "preduzimanju koraka kako bi se omogućile dalje razmene zatvorenika".

"Radimo na tome da vratimo sve naše ljude kući iz ruskog zarobljeništva. Nadamo se dobrim vestima", saopštio je ukrajinski predsednik.

Zelenski je u subotu izjavio da Ukrajina nastavlja da se priprema za sastanak u trilateralnom formatu i da su definisane ažurirane direktive za pregovarački tim.

Kurir.rs/Ukrinform

Ne propustitePlanetaOGLASIO SE ZELENSKI POSLE NEUSPELIH PREGOVORA U ŽENEVI: Cilj su stvarne garancije bezbednosti i sastanak na nivou lidera država
x01 AP Michael Probst.jpg
PlanetaZELENSKI: Sledeći sastanak SAD, Ukrajine i Rusije održaće se u Americi
Screenshot 2026-01-23 204658.png
Planeta"MISLIM DA ĆEMO IMATI DOBRE VESTI" Tramp poslao tajanstvenu poruku o Rusiji i Ukrajini: Ovo je PRESEDAN od početka rata!
rusija ukraijna.jpg
Planeta"NALAZIMO SE U KLJUČNOJ TAČKI, MOŽEMO DA OKONČAMO OVAJ RAT" Zelenski u Davosu najavio SASTANAK VEKA, sutra i prekosutra se odlučuje o sudbini Ukrajine!
15.jpg
PlanetaZELENSKI IDE KOD TRAMPA! Ukrajinski predsednik ima "NEKE NOVE IDEJE": Ovo je TAČAN datum KLJUČNOG sastanka dvojice lidera!
Donald Tramp Volodimir Zelenski