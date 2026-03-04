Slušaj vest

Republikanci u Senatu odbacili su u sredu pokušaj da se zaustavi rat predsednika Donalda Trampa protiv Irana, pokazujući ranu podršku sukobu koji se brzo proširio Bliskim istokom bez jasne američke strategije izlaska.

Zakon, poznat kao rezolucija o ratnim ovlašćenjima, nije usvojen sa 47 glasova za i 53 protiv. Dao je zakonodavcima priliku da zahtevaju odobrenje Kongresa pre nego što se izvrše bilo kakvi dalji napadi. Glasanje ih je primoralo da zauzmu stav o ratu koji oblikuje sudbinu pripadnika američke vojske, bezbroj drugih života i budućnost regiona.

Naglašavajući ozbiljnost trenutka, demokratski senatori su ispunili salu Senata i sedeli za svojim stolovima dok je glasanje počelo. Obično senatori ulaze u salu da glasaju, a zatim odlaze.

„Danas će svaki senator - svaki pojedinačno - izabrati stranu“, rekao je lider demokrata u Senatu Čak Šumer pre glasanja. „Da li stojite uz američki narod koji je iscrpljen večnim ratovima na Bliskom istoku ili stojite uz Donalda Trampa i Pita Hegseta dok nas guraju glavom u još jedan rat?“

Senator Džon Baraso, drugi po vođstvu republikanaca u Senatu, rekao je tokom debate da će republikanski senatori poslati poruku da demokrate greše što su nametnule glasanje o rezoluciji o ratnim ovlašćenjima.

„Demokrate bi radije ometale Donalda Trampa nego uništile iranski nacionalni nuklearni program“, dodao je.