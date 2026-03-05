Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da vršilac dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez "radi odličan posao" i da "nafta ponovo teče" iz te zemlje.

"Delsi Rodrigez, predsednica Venecuele, radi odličan posao i veoma dobro sarađuje sa predstavnicima SAD. Nafta počinje da teče, a profesionalizam i posvećenost između naše dve zemlje je zaista sjajno videti", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Trampova objava usledila je nakon što se američki ministar unutrašnjih poslova Dag Burgum danas sastao sa Rodrigez u Venecueli.

Burgum se ranije sastao sa rukovodiocima stranih rudarskih kompanija u Venecueli, dok privremena venecuelanska vlada razmatra izmene propisa o mineralima, rekla su dva izvora Rojtersu.

Kurir.rs/Rojters

