Mađarska je dobila garancije od ruskog predsednika Vladimira Putina o isporuci energenata po nepromenjenim cenama, uprkos promenama na energetskom tržištu, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je u video poruci objavljenoj na Fejsbuku dodao da se ruska strana obavezala da će isporučivati robu u skladu sa postojećim sporazumima po nepromenjenim cenama.

- Najvažnije je to što sam dobio garanciju od predsednika Putina da Rusija ima dovoljne količine prirodnog gasa i nafte za snabdevanje Mađarske u okviru postojećih ugovora. Dobio sam garanciju da ćemo, bez obzira na međunarodne fluktuacije cena, dobijati te količine po istoj ceni, što je apsolutno neophodno za obezbeđivanje energetske bezbednosti Mađarske - rekao je Sijarto, prenosi MTI.

Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se danas u Kremlju sa ministrom spoljnih poslova Mađarske Peterom Sijartom sa kojim je, pored ostalog, razgovarao o saradnji u oblasti energetike i naveo da Moskva ostaje pouzdan dobavljač energenata.