Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je probno ispaljivanje strateških krstarećih raketa sa novog razarača Čoe Hjon, javila je državna severnokorejska agencija KCNA.

Prema navodima agencije, Kim je posetio brod Čoe Hjon u kako bi pregledao njegove operativne sposobnosti pre puštanja u rad.

On je u nadgledao lansiranje strateških krstarećih raketa klase "more-zemlja" sa razarača, ocenjujući test kao kritični element operativnih sposobnosti ratnih brodova.

Kim je naglasio potrebu da se ojača severnokorejska pomorska moć, prenosi agencija Jonhap.

Severna Koreja je predstavila višenamenski razarač od 5.000 tona Čoe Hjon u aprilu prošle godine, kao deo napora da se unapredi pomorska moć severnokorejske vojske.

Kurir.rs/KCNA

Ne propustitePlanetaKIM PONOVO IZABRAN NA ČELO RADNIČKE PARTIJE Delegati kongresa ga pozdravili kao zaslužnog za jačanje nuklearnog arsenala Severne Koreje (FOTO)
Severna Koreja
PlanetaKIM DŽONG UN OBIŠAO STANOVE ZA PORODICE POGINULIH VOJNIKA U UKRAJINI: Sve vreme uz njega bila naslednica, presekao je crvenu vrpcu (FOTO)
Kim Džong Un Severna Koreja
Planeta11.000 KIMOVIH JURIŠNIKA RASPOREĐENO NA GRANICU SA UKRAJINOM: Čekaju naređenje za napad? Prekaljeni veterani se vraćaju u bitku, spremni da poginu za VOĐU!
Severna Koreja
PlanetaJUŽNOKOREJSKA OBAVEŠTAJNA AGENCIJA OTKRIVA: Evo ko bi mogao da nasledi severnokorejskog velikog vođu Kim Džong Una
Severna Koreja
PlanetaKIM DŽONG UN PRIPREMA ĆERKU DA VODI ZEMLJU: Počeo proces obrazovanja naslednice i uvođenje u partijski i državni aparat
Kim Ju Ae Kim Džong un Ćerka (4).jpg
PlanetaSEVERNA KOREJA LANSIRALA NEŠTO PREMA MORU, NE ZNA SE ŠTA JE! Kimova vojska prethodno pretila odmazdom Seulu zbog slanja dronova za nadzor granice (FOTO)
103 EPA Kcna.jpg