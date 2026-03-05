EVO ŠTA SE DESILO U PRVIH "100 SATI" OPERACIJE "EPSKI BES"! Američka vojska objavila dramatične SNIMKE napada na Iran nakon vesti o KOPNENOJ OFANZIVI
Danas je šesti dan rata Izraela i SAD protiv Irana.
Amerikanci operaciju nazivaju "Epski bes", a Izrael operaciju vodi po imenom "Lav koji riče".
Angažovano je ukupno više od 50.000 američkih vojnika, 200 borbenih aviona, dva nosača aviona i bombarderi, a SAD najavljuju slanje dodatnih trupa.
CENTCOM objavio "100 sati" operacije "Epski bes"
Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je video snimak u kojem se promoviše prvih "100 sati" operacije "Epski bes", dok američke i savezničke snage nastavljaju napade na Iran.
U klipu zvaničnici opisuju kampanju kao "najsmrtonosniju, najsloženiju i najprecizniju vazdušnu operaciju u istoriji".
- Naša vojska na Bliskom istoku preduzima operaciju bez presedana kako bi eliminisala sposobnost Irana da preti Amerikancima, kao što to rade skoro pola veka - kaže narator.
- Mi nismo započeli ovaj rat, ali pod predsednikom Trampom ga završavamo - kaže drugi glas.
- Borbene operacije se u ovom trenutku nastavljaju punom snagom i nastaviće se dok se svi naši ciljevi ne ostvare - zaključuje se u snimku.
Šta se do sada zna o navodnoj kurdskoj kopnenoj ofanzivi u Iranu?
Neimenovani američki zvaničnik kazao je sinoć za Foks njuz da je hiljade Kurda iz Iraka prešlo granicu i pokrenulo kopnenu ofanzivu u Iranu.
Izvori te televizije naveli su da su u pitanju mnogobrojni borci iranskih Kurda koji su godinama živeli u Iraku i sada se vraćaju u severozapadni Iran da bi učestvovali u ofanzivi.
Veruje se da su borci iransko-kurdske milicije koje žele da pokrenu širi ustanak protiv ostataka iranskog režima, prema izvorima upoznatim sa razvojem događaja.
Ranije juče američki ministar rata Pit Hegset rekao je da vojska SAD ne naoružava snage za pobunu unutar Irana, iako je sugerisao da bi drugi delovi američke vlade potencijalno mogli da budu uključeni, a CNN je objavio da to radi CIA.
Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće, demantovala je medijske izveštaje da je Trampova administracija pristala da naoruža kurdske snage.
Zamenik šefa kabineta iračkog premijera Masrura Barzanija u Erbilu rekao je da "nijedan irački Kurd nije prešao granicu".
U međuvremenu, izraelski zvanični izvor je rekao da Izrael podržava kurdske milicije koje deluju unutar Irana.
- Podržavamo kurdske milicije u zapadnom Iranu. Cilj je da se pokuša kontrola područja unutar Irana kako bi se izazvao režim i osnažila mogućnost šireg ustanka - kazao je taj izvor.
Katar evakuiše sve koji žive blizu američke ambasade u Dohi
Katar je otpočeo evakuaciju stanovništva koje živi u blizini američke ambasade u Dohi u okviru privremenih mera predostrožnosti, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zalivske zemlje.
- Obezbeđen im je odgovarajući smeštaj u okviru neophodnih preventivnih mera - navodi se u saopštenju ministarstva na društvenoj mreži X.
BBC navodi da se ovo dešava nakon što su američke ambasade u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu, kao i američki konzulat u Dubaiju, napadnuti iranskim dronovima ranije ove nedelje.
Novi iranski raketni napad na Izrael
Izraelska vojska saopštila je da je Iran rano jutros lansirao nekoliko raketa prema Izraelu, ali da nema izveštaja o žrtvama.
Američki senatori spasli "Epski bes", odbili ograničanje ovlašćenja Trampu da pokreće nove vojne akcije u Iranu
U američkom Senatu sinoć je odbijen predlog za ograničavanje ovlašćenja predsedniku Donaldu Trampu za pokretanje novih vojnih akcija u Iranu, čime je suštinski omogućen nastavak operacije "Epski bes".
Rezime petog dana rata
Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.