Si Đinping i drugi kineski lideri prisustvovali su sednici u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. U ime Državnog saveta, kineski premijer Li Ćijang je dostavio izveštaj o radu Vlade.

U izveštaju o radu stoji, 2025. godina je neobična godina. Uspešno održavanje Četvrtog plenarnog zasedanja 20. Saziva Centralnog komiteta Komunističke Partije Kine je oslikalo veličanstvenu sliku za razvoj Kine u narednih pet godina. Mi smo svečano proslavili 80. godišnjicu pobede anti japanske agresije i pobede rata antifašizma, povodom kojeg smo proglasili Dan obeležavanja povratka Tajvana, što je u velikom smeru ohrabrilo nacionalni duh, ojačalo patriozam i ujedinilo naporne sile. Suočavajući se sa komplikovanim promenama u inostranstvu kao i na domaćoj sceni, Centralni komitet KP Kine, na čelu sa kolegom Si Đinpingom, prevodio je narode svih nacionalnosti širom zemlje i vodio ih do prevazilaženja poteškoća i napornog rada, stalnog uvođenja novog koncepta razvoja, promovisanja kvalitetnog razvoja i koordinacije zajedničke situacije u zemlji i inostranstvu. Osnovni ciljevi i zadaci ekonomskog i socijalnog razvoja tokom cele godine uspešno su realizovani, "14. petogodišnji plan" je uspešno završen, a modernizacija u kineskom stilu je napravila novi i siguran korak.

Izveštaj o radu vlade kaže da je u protekloj godini naša ekonomija odolela pritisku i pokazala veliku otpornost. Ekonomske aktivnosti su generalno stabilne i stalno se razvijaju, sa BDP-om koji je porastao za 5%, a ukupan iznos BDP-a dostigao je 140,19 biliona juana. Postignut je pozitivan napredak u uklanjanju rizika u ključnim oblastima i ukupna socijalna situacija je ostala stabilna.

Takođe, tokom protekle godine, proizvodna snaga novog kvaliteta je neprestano rasla, naučno-tehnološke inovacije su postigle plodne rezultate. Pored toga, veštačka inteligencija, biomedicina, robotika, kvantna tehnologija i druga područja istraživanja i razvoja su na čelu razvoja u svetu, a kvalitet životne sredine nastavljao je da se poboljšava.

Praksa je još jednom dokazala da je posvećenost centralizovanom i jedinstvenom rukovodstvu Centralnog komiteta KPK-a glavna garancija za prevazilaženje svih poteškoća i uspešno izvršavanje svih zadataka.

Izveštaj o radu vlade kaže da će sprovesti glavne ciljeve navedene u "Preporukama Centralnog komiteta Komunističke partije Kine za izradu Petnaestog petogodišnjeg plana nacionalnog ekonomskog i socijalnog razvoja", u kojem je precizirano 20 glavnih pokazatelja. Što se tiče ekonomskog razvoja, nude se tri pokazatelja koji se odnose na rast, strukturu i efikasnost.

Foto: Kineska medijska grupa

Izveštaj o radu vlade kaže da je "15. petogodišnji plan (nacrt)" usmeren na postizanje naučno-tehnološke nezavisnosti na visokom nivou, jačanje originalnih inovacija i istraživanja u oblasti ključnih tehnologija i aktivno promovisanje stvaranja digitalne Kine. Dodata vrednost glavnih industrija digitalne ekonomije bi činila 12,5% BDP-a. Pored toga, u nacrtu se fokusira na stvaranje društva pogodnog za plodnost i poboljšanje sistema usluga stanovništvu.

U nacrtu se predlaže 109 velikih projekata u 6 aspekata. Kada je izveštaj o radu vlade pomenuo glavne očekivane razvojne ciljeve za 2026. godinu, rekao je da će ekonomski rast biti 4,5% -5% i da će se uložiti napori da se postignu bolji rezultati u stvarnom radu.

U izveštaju o radu Vlade, premijer Li Ćijang je izjavio da će se Kina pridržavati principa težnje ka napretku uz održavanje stabilnosti i poboljšanja kvaliteta i efikasnosti, povećati efikasnost makroekonomskog upravljanja, nastaviti sa sprovođenjem proaktivnije fiskalne politike i umereno labave monetarne politike.

On je istakao da će se zemlja fokusirati na izgradnju snažnog domaćeg tržišta, ističući podsticaj domaće potražnje kao prioritet, koordinisanje napora za podsticanje potrošnje i proširenje investicija, proširenje prostora za rast domaće potražnje i bolje korišćenje prednosti velikog tržišta zemlje.

Premijer Li je takođe istakao ubrzanje samostalnosti u nauci i tehnologiji visokog nivoa. Naglasio je iskorišćavanje istorijskih prilika koje pruža novi krug tehnološke revolucije i industrijske transformacije, sveobuhvatno jačanje nezavisnih inovativnih kapaciteta i pružanje tehnološke podrške za visokokvalitetni razvoj.

On je rekao da će zemlja dalje proširiti svoje otvaranje na visokom nivou prema spoljnom svetu. Pridržavaće se obostrano korisne saradnje, stalno širiti institucionalno otvaranje i proširivaće međunarodnu cirkulaciju kako bi promovisala reforme i razvoj kroz otvaranje. Pored toga, zajednički će unaprediti kvalitetnu izgradnju „Pojasa i puta“.

Li je istakao da će zemlja stabilno unapređivati sveobuhvatnu revitalizaciju ruralnih područja. Treba dati prioritet poljoprivredi, ruralnim područjima i poljoprivrednicima, poboljšati efikasnost politika za povećanje prihoda poljoprivrednika. Takođe treba uložiti veće napore u poboljšanje života stanovnika.

U izveštaju o radu Vlade takođe je predloženo ubrzanje sveobuhvatne zelene transformacije. Vođeno dostizanjem vrhunca emisija ugljenika i ugljeničnom neutralnošću, treba unaprediti koordinisane napore za smanjenje emisija ugljenika, zagađenja i podsticanje rasta, čime se jača zamah zelenog razvoja. U izveštaju je takođe naglašen značaj zaštite nacionalne bezbednosti i društvene stabilnosti. Izveštaj ističe potpunu implementaciju koncepta nacionalne bezbednosti, poboljšanje sistema nacionalne bezbednosti i jačanje kapaciteta nacionalne bezbednosti u ključnim oblastima.

U svom izveštaju o radu vlade, Li Ćijang je naveo da su u protekloj godini postignuta nova dostignuća u modernizaciji Nacionalne odbrane i Oružanih snaga. U novoj godini moramo temeljno sprovesti misao Si Đinpinga o jačanju vojske, sprovesti vojno-strateške smernice za novu eru, održati apsolutno vođstvo Partije nad Narodnooslobodilačkom vojskom i nastaviti odlučujuću bitku za postizanje stogodišnjeg cilja Narodnooslobodilačke vojske.

Li Ćijang je takođe u svom izveštaju o radu vlade naveo da moramo nepokolebljivo sprovoditi principe „Jedna zemlja, dva sistema“, „građani Honkonga upravljaju Honongom“, „građani Makaa upravljaju Makaom“ i visok stepen autonomije, poboljšati efikasnost upravljanja u Hong Kongu i Makau u skladu sa zakonom i promovisati ekonomski i društveni razvoj Honkonga i Makaa. Moramo temeljno sprovesti sveobuhvatnu strategiju Partije za rešavanje pitanja Tajvana u novoj eri, pridržavati se principa jedne Kine i „Konsenzusa iz 1992. godine“, odlučno se boriti protiv separatističkih snaga „za nezavisnost Tajvana“, suprotstaviti se spoljnom mešanju, promovisati miran razvoj odnosa preko moreuza i unaprediti veliki cilj nacionalnog ujedinjenja.

“Moramo se pridržavati nezavisne i mirne spoljne politike, istrajati na putu mirnog razvoja, proširiti našu mrežu globalnog partnerstva, odlučno se suprotstaviti hegemonizmu i politici sile i zaštititi međunarodnu pravednost i pravdu. Kina je spremna da sarađuje sa međunarodnom zajednicom kako bi se zalagala za ravnopravan i uređen multipolarni svet i inkluzivnu ekonomsku globalizaciju, promovisala sprovođenje globalnih razvojnih inicijativa, globalnih bezbednosnih inicijativa, globalnih civilizacijskih inicijativa i inicijativa globalnog upravljanja, aktivno učestvovala u reformi i izgradnji sistema globalnog upravljanja, promovisala razvoj pravednijeg i ravnopravnijeg međunarodnog poretka, zajedno gradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću čovečanstva i stvorila bolju budućnost za svetski mir i razvoj,” istakao je Li.