Iranski bombarderi bili su na samo nekoliko minuta od napada na najveću vojnu bazu u kojoj su smeštene američke trupe na Bliskom istoku kada su ih katarski avioni oborili u svojoj prvoj vazdušnoj borbenoj misiji.

To su za CNN ekskluzivno rekla dva izvora upoznata s operacijom.

Navodi se da se sve odigralo u ponedeljak ujutru kada je iranska Revolucionarna garda poslala dva taktička bombardera Su-24 iz sovjetske ere ka vazduhoplovnoj bazi Al Udeid, u kojoj se obično nalazi 10.000 američkih vojnika, kao i ka Ras Lafanu, ključnom postrojenju za preradu prirodnog gasa i temelju katarske privrede.

- Iranski avioni su bili dva minuta udaljeni od svojih meta - rekao je jedan od izvora.

profimedia-0987893945.jpg
Katarski borbeni avion F-15 Foto: Malcolm Haines / Alamy / Profimedia

Drugi izvor je kazao za CNN da su avioni vizuelno identifikovani i snimljeni "kako nose bombe i navođene projektile".

- Katarci su izdali upozorenje letelicama putem radija, ali nisu dobili odgovor od aviona, koji su prešli na visinu leta od 24 metra kako bi izbegli radarsko otkrivanje - rekao je taj drugi izvor.

w-53689210-su24.jpg
Su-24 Foto: EPA / MAXIM SHIPENKOV

On je naveo da su zbog "vremenskih ograničenja" i "na osnovu dostupnih dokaza", avioni "kvalifikovani kao neprijateljski".

- Katar je potom poslao svoje borbene avione, a jedan od lovaca F-15 zalivske zemlje upustio se u vazdušnu borbu s iranskim avionima pre nego što ih je oborio - dodao je drugi izvor.

Iranski avioni su se srušili u teritorijalne vode Katara.

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed al Ansari rekao je na brifingu za medije u utorak da je u toku potraga za posadama.

(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)

