PORUKA IZ BAKUA NAKON UDARA DRONOVA I RAKETA NA EKSKLAVU NAHČIVAN

Pojavili su se prvi snimci udara dronova u azerbejdžanskoj eksklavi Nahčivan.

Rojters je prvo objavio da su se pojavili izveštaji o raketama i dronovima doletelim iz pravca Irana koji su pali u blizini aerodroma u Nahčivanu.

Britanska agencija se pozvala na izvor blizak vladi Azerbejdžana.

Navodi se da se aerodrom u Nahčivanu nalazi na oko deset kilometara od granice s Iranom.

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana u međuvremenu je saopštilo da su 5. marta iranski dronovi izvršili napade na Autonomnu Republiku Nahčivan.

Prema zvaničnom saopštenju ministarstva, koje prenose lokalni mediji, jedan dron je pogodio zgradu terminala na aerodromu u Nahčivanu, dok je drugi pao blizu škole u ​​selu Šekerabad.

Navodi se da su napadi oštetili aerodrom i povredili dvoje civila.

Ministarstvo u Bakuu je oštro osudilo napade dronovima, poručivši da takvi napadi krše međunarodno pravo i eskaliraju regionalne tenzije.

Azerbejdžan zahteva da Iran razjasni incident, pruži objašnjenja i preduzme hitne korake kako bi sprečio buduće napade.

Navodi se da Baku zadržava pravo da odgovori odgovarajućim merama.