Španija će poslati fregatu Kristobal Kolon na Kipar nakon iranskog napada na tamošnju vojnu bazu, saopštilo je špansko Ministarstvo odbrane.

Španski brod se pridružio pomorskoj grupi francuskog nosača aviona Šarl de Gol, sa kojom je prvobitno obavljao zadatke zaštite i obuke u Baltičkom moru, a sada se hitno upućuje ka Mediteranu. Očekuje se da će ova flota stići do obala Krita oko 10. marta, dok će španski brod za snabdevanje Kantabrija pružiti logističku podršku i dopuniti gorivo grupi tokom prolaska kroz Kadiski zaliv.

Ministarstvo je objasnilo da je Kolon tehnološki najnaprednija španska fregata čija će misija biti pružanje vazdušne zaštite i dopuna kapacitetima raketnog sistema "Patriot" koji je stacioniran u Turskoj.

Pored toga, brod će biti u pripravnosti za eventualnu evakuaciju civilnog stanovništva koje bi moglo biti ugroženo sukobom. Ministarka odbrane Margarita Robles izjavila je da Španija time pokazuje posvećenost odbrani Evropske unije i njenih istočnih granica, naglašavajući da će država uvek stajati uz evropske partnere.

Pomoć najavile Italija i Holandija

Pomoć Kipru najavile su i Italija i Holandija, pa je tako italijanski ministar odbrane Gvido Krozeoto potvrdio pred parlamentom da će se Italija pridružiti Španiji i Francuskoj slanjem pomorskih resursa.

Italijanski plan uključuje raspoređivanje sistema za odbranu od dronova i raketa na Bliskom istoku kao odgovor na zahteve prijateljskih zemalja u poteškoćama.

Istovremeno, nova vlada Holandije preusmerila je fregatu Evertsen iz Baltika ka Mediteranu na poziv Emanuela Makrona, koji je preuzeo inicijativu za koordinisanu odbranu Kipra.

