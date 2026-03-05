Slušaj vest

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske zatražila je od Pentagona da pošalje još oficira vojne obaveštajne službe u glavni štab u Tampi na Floridi kako bi podržali operacije protiv Irana u trajanju od najmanje 100 dana, a verovatno do septembra.

To piše u dokumentu u koji je uvid imao američko izdanje sajta Politiko.

Ovo je prvi poznati poziv nekog dela administracije predsednika Donalda Trampa za dodatno obaveštajno osoblje koje bi bilo angažovano za rat u Iranu, al i znak da Pentagon već raspodeljuje sredstva za operacije koje bi mogle da se protegnu mnogo duže od četvoronedeljnog roka koji je Tramp dao na početku sukoba.

Politiko ocenjuje da žurba da se obezbede dodatni ljudi i resursi za podršku naporima koji se često organizuju mnogo pre američke vojne akcije ukazuje na to da Trampov tim nije u potpunosti predvideo široke posledice rata koji je pokrenuo zajedno s Izraelom u subotu i koji je stigao do šestog dana.

- Ono što smo videli je potpuno ad hok operacija gde se činilo da niko zapravo nije razumeo ili verovao da je vojna akcija neizbežna. Izgleda kao da su se probudili u subotu ujutru i odlučili da započnu rat - kazao je Džerald Fajerstajn, bivši visoki američki diplomata koji se bavio Bliskim istokom.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

Neimenovani američki zvaničnik rekao je da Pentagon takođe pokušava da pošalje još sistema protivvazdušne odbrane (PVO) u region Bliskog istoka, a posebno manje, jeftinije sisteme za borbu protiv dronova koje je Ministarstvo odbrane, koje se u drugog Trampovoj administraciji naziva Ministarstvom rata, razvijalo poslednjih nekoliko godina.

Napadi u kojima ginu američke trupe posebno zabrinjavaju ratne planere jer su izvedeni relativno jeftinim iranskim dronovima Šahid koji često mogu da lete tako nisko da ih postojeći radari i ne primete.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trenutno SAD koriste rakete koje koštaju i do nekoliko miliona dolara da bi oborili dronove, koji koštaju tek delić te cene.

Iran ima hiljade takvih dronova u zalihama, a desetine njih su se već probile kroz postojeću protivvazdušnu odbranu.

- Mnogi sistemi za borbu protiv dronova kojima su SAD mogle da odgovore na ove napade nisu do sada korišćeni u borbi - naveo je zvaničnik, objasnivši da je razlog to što se američke snage do sada nisu suočile sa ovako rasprostranjenom pretnjom koja dolazi od dronova.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Pentagon nije odgovorio na zahtev za komentar koji je uputio Politiko u vezi sa svim ovim saznanjima.

CENTCOM je juče objavio video snimak u kojem se promoviše prvih "100 sati" operacije "Epski bes" pokrenute u Iranu, dok američke i savezničke snage nastavljaju napade na tu zemlju.

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

U klipu zvaničnici opisuju vojnu kampanju kao "najsmrtonosniju, najsloženiju i najprecizniju vazdušnu operaciju u istoriji".

- Naša vojska na Bliskom istoku preduzima operaciju bez presedana kako bi eliminisala sposobnost Irana da preti Amerikancima, kao što to rade skoro pola veka - kaže narator.

- Mi nismo započeli ovaj rat, ali pod predsednikom Trampom ga završavamo - kaže drugi glas.